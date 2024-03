Werbung

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Elon Musk juristische Schritte gegen OpenAI eingeleitet hat. Der ehemalige Mitbegründer des KI-Unternehmens wirft diesem vor, dass dessen Technologie mittlerweile nur noch unternehmerischen Zwecken diene und der Fokus nicht mehr auf dem Wohle der Allgemeinheit liegen würde. Von Vertragsbruch, Verletzung der Treuepflicht und unlautere Geschäftspraktiken ist seitens Musk die Rede. Wie einige vielleicht schon vermutet haben, könnte es Musk dabei allerdings nicht so sehr um die eigentlichen Grundsätze des Unternehmens gehen, sondern vielleicht doch eher darum, dass er die Chance verpasst hat, die Technologie von OpenAI für sich selbst zu reklamieren.

Dass an letzterer Vermutung etwas dran sein könnte, zeigen nun Mails, die OpenAI in einem Blogeintrag veröffentlicht hat. Das Unternehmen schildert in diesem den gemeinsamen Werdegang mit Elon Musk, wobei ersichtlich wird, dass die aktuellen Argumente durchaus widersprüchlich zu seinen früheren Handlungen sind.

Demnach sei dem Unternehmen und dem Investor Musk 2017 sehr schnell klar geworden, dass der Aufbau einer AGI (Artificial General Intelligence) hohe finanzielle Summen erfordern würde, "Milliarden von Dollar pro Jahr". Eine Summe die für eine gemeinnützige Organisation nur schwer aufzubringen ist.

Als OpenAI dann im Anschluss mit dem Milliardär eine gewinnorientierte Struktur diskutierte, soll dieser den Vorschlag eingebracht haben, OpenAI mit Tesla fusionieren zu wollen. Andernfalls hätte Musk gerne selbst die Kontrolle über das KI-Start-up übernommen. Dabei wollte Musk laut OpenAI "die Kapitalmehrheit, die anfängliche Kontrolle über den Vorstand und die Position des CEO". Allerdings soll dieser dann in der Mitte der Verhandlungen ausgestiegen sein und hielt die Finanzierung in der Folge zurück.

Kurz darauf soll er sich zudem dazu entschieden haben, OpenAI zu verlassen. Er soll das mitunter damit kommentiert haben, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit von OpenAI "gleich null sei" und dass er plane, einen eigenen AGI-Konkurrenten innerhalb von Tesla aufzubauen.