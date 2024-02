Werbung

In einem Video gibt NVIDIA einen Einblick in seinen eigenen Supercomputer Eos, der aktuell den neunten Platz unter den schnellsten Systemen belegt. Eos wird von NVIDIA in der Entwicklung neuer KI-Technologien, womöglich auch im Design neuer GPUs und vielem mehr genutzt.

Eos kann als eine Art Blaupause für Supercomputer gesehen werden. Er besteht aus 576 NVIDIA-DGX-H100-Servern. Diese wiederum besitzen acht H100-Beschleuniger. Somit kommt Eos auf 4.608 eben dieser. Die Hardware kommt auf eine Rechenleistung von 8,4 EFLOPS in FP8 und 121,4 PFLOPS in FP64. Neben der Rechenleistung der H100-Beschleuniger spielt das Netzwerk eine immer größere Bedeutung. Eos setzt auf ein Quantum-2-InfiniBand-Netzwerk aus eigenem Hause.

Das Netzwerk, bzw. die verbauten Switches nehmen einen gewissen Raum im Rack ein. Hinzu kommt die Wasserkühlung der DGX-H100-Server. In seinen Compute-Racks befinden sich vier DGX H100, die jeweils eine maximale Leistungsaufnahme von 10,2 kW haben. Bei vier Servern pro Rack kommen wir hier also auf mehr als 40 kW. Die Stromversorgung, bzw. Leistungsdichte wächst immer weiter an und macht die Versorgung in Rechenzentren komplexer.

NVIDIA ist mit seinem Eos-Supercomputer in der Lage, viele der eigenen Entwicklungen voranzutreiben. Zudem betreibt man selbst die Hard- und Software, die von Kunden wie Microsoft, AWS, Meta und vielen anderen ebenfalls genutzt wird und kennt so auch die Anforderungen, die an diese gestellt werden.

Eos ist die griechischen Göttin, die jeden Tag die Tore der Morgendämmerung öffnet. NVIDIA dürfte bereits Pläne für die Zeit nach der Morgendämmerung haben. In diesem Jahr werden die aktualisierten H200-, vor allem aber die B100-Beschleuniger auf den Markt kommen.