Werbung

Laut eines Berichts von Bloomberg ist Intel aktuell auf der Suche nach Investoren, die sich an einer potentiellen Erweiterung der Fab 34 in Irland beteiligen wollen. In der Fab 34 im irischen Leixlip fertigt Intel unter anderem die Compute-Tiles für die Meteor-Lake-Prozessoren in Intel 4.

Ein Funding in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar ist in Anbetracht der Summen, die für eine neue Fab notwendig sind, vergleichsweise wenig. Denkbar ist also, dass Intel die Fab 34 erweitern, bzw. auf eine weitere Fertigungsgröße umstellen möchte: Intel 3, Intel 20A und Intel 18A stünden hier im Raum.

Dass sich Intel externe Investoren für solche Großprojekte besorgt, ist keine Neuheit. Seine Fabs in Arizona (Fab 52 und Fab 62) hat man mit Brookfield als Co-Investor gestemmt. Für 15 Milliarden US-Dollar hält der Investor eine Beteiligung in Höhe von 49 %. Die restlichen 51 % liegen bei Intel.

Bisher hat sich Intel nicht offiziell zum Bericht geäußert. In der kommenden Woche wird Intel auf der IFS Direct Connect seine weitere Roadmap in der Fertigung vorstellen und vermutlich weitere Partner nennen, die im Rahmen der IFS bei Intel fertigen lassen.