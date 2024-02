Werbung

Nachdem Netflix ankündigte, restriktiver gegen das bis dahin beliebte Account-Sharing vorzugehen, vermeldete auch die Konkurrenz schnell ähnliche Pläne. Netflix hat seine Strategie umgesetzt und fährt damit bisher sehr erfolgreich. Nun will Disney+ nachziehen und seinerseits ernst machen hinsichtlich des Teilens von Accountzugangsdaten. Das Unternehmen kündigte dies erstmals offiziell an.

Wie Netflix auch wird Disney die neuen Regularien wohl sukzessiv über die globalen Märkte verteilen. Den Anfang machen dabei die USA. Hier änderte der Streaming-Anbieter kürzlich seine Nutzungsvereinbarungen für die Dienste Disney+, Hulu und ESPN+. Aus diesen wird ersichtlich, dass es ab dem 14. März zu Einschränkungen bei Accounts kommt, die außerhalb des eigenen Hausstands genutzt werden. Wie genau behält sich Disney dabei noch vor. Es dürfte aber damit zu rechnen sein, dass der Konzern den Mechanismus seines Konkurrenten mehr oder minder adaptieren wird und sich das Teilen eines Accounts zukünftig bezahlen lassen will.

Wie seinerzeit bei Netflix betreffen die Änderungen dabei zunächst mal nur die USA. Wann oder ob überhaupt eine Einführung in den deutschen Markt vorgesehen ist, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unbekannt. Die Definition eines Haushalts hat Disney dabei allerdings schon parat. Seit Oktober 2023 findet sich dazu in den Nutzungsbedingungen folgender Passus: "Die Gesamtheit der Endgeräte, die für die Nutzung Ihres Disney+ Accounts an Ihrem privaten Hauptwohnsitz verwendet werden oder wurden und von Personen verwendet werden, die dort wohnen." Ein Zusatz fällt dabei ins Auge: "sofern nicht anderweitig durch Ihre Abo-Optionen erlaubt". Dieser Absatz verhärtet den Verdacht, das Disney es Netflix gleichtun wird.

Ob Disney bei der Änderung seiner Nutzungsvereinbarungen so erfolgreich sein wird wie Netflix bleibt indes abzuwarten. Der Pionier im Streaming-Markt konnte zuletzt auffällig starke Zuwächse bei seinen Abonnentenzahlen verzeichnen, nicht zuletzt wegen neuen Tarifen mit Werbung und dem Unterbinden von Konten-Sharing.