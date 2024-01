Werbung

Automobil und KI wachsen zusammen. Der deutsche Autohersteller Volkswagen ist seinerseits auf der CES vertreten und hat angekündigt, den populären ChatBot ChatGPT von OpenAI in seine Fahrzeuge einbauen zu wollen.

Bereits ab dem zweiten Quartal diesen Jahres will Volkswagen ChatGPT serienmäßig in zahlreichen Modellen einführen. Damit wäre der Wolfsburger Autobauer das erste Unternehmen was den Bot in Serienfahrzeugen integriert. Bisher greifen moderne Autos in der Regel auf einfache Sprachassistenten zurück. In der neuen KI-Technologie sieht Volkswagen eine Chance, die Interaktion mit dem Fahrzeug auf eine neue Stufe zu stellen. Nach Angaben des Unternehmens sollen alle VW-Wagen, die über den eigenen Sprachassistenten IDA verfügen, auf den ChatBot und die dahinter liegende Datenbank zurückgreifen können.

Im Ergebnis soll es damit möglich werden, sich in natürlicher Sprache mit dem Fahrzeug unterhalten zu können. Dies erlaubt es auch, sich recherchierte Inhalte während der Fahrt vorlesen und Fragen beantworten zu lassen. Daneben soll sich IDA auch um das Infotainment kümmern können sowie bei der Orientierung und der Navigation unterstützen. Auch bei der Einstellung des Wagens, etwa der Klimatisierung, oder Fragen zu Funktionen des Fahrzeugs soll der Assistent helfen können.

Volkswagen erklärt, dass für die Nutzung von IDA kein eigenes ChatGPT-Konto nötig sein wird. Außerdem soll ChatGPT auch nur dann aktiv werden, wenn IDA an seine Grenzen stößt. Das bedeutet, dass Fahrzeugfunktionen, die der Sprachassistent bereits beherrscht, nicht von der ChatGPT-Infrastruktur bearbeitet werden. An dieser Stelle versichert VW auch, dass ChatGPT keinerlei Zugriff auf die Fahrzeugdaten erhält. Fragen und Antworten sollen zudem im Sinne eines bestmöglichen Datenschutzes gelöscht werden.

Volkswagen wagt damit einen Schritt, der bei vielen Konkurrent derzeit noch evaluiert wird, obwohl auch da großes Interesse an der Integration von KI-Produkten in die eigenen Fahrzeuge besteht.