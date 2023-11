Werbung

Intel lässt bereits seit einigen Jahren gewisse Chips bei TSMC fertigen und ist in einigen Bereichen sogar komplett davon abhängig, seine Chips dort fertigen zu lassen. Für Meteor Lake werden die Graphics-, SoC- und I/O-Tile von TSMC gefertigt. Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass für den Nachfolger Lunar Lake sogar eine Fertigung des Compute-Tiles bei TSMC geplant ist.

Wie Andrew Lu von eeNews nun vermeldet, wird Intel in den kommenden zwei Jahren Aufträge im Volumen von bis zu 14 Milliarden US-Dollar an TSMC vergeben. Alleine vier Milliarden US-Dollar sollen auf die Bestellungen der Compute-Tiles fallen.

Die Abhängigkeit seitens Intel von TSMC wird in den kommenden Jahren also sogar noch steigen. Davon betroffen sind aber nicht nur die Desktop/Notebook-Chips, sondern auch Teile des Datacenter-Geschäfts. So lässt Intel den Gaudi-2-Beschleuniger bei TSMC fertigen und auch der Gaudi 3 wird von dort kommen.

Bei den Xeon-Prozessoren sieht es etwas besser aus. Hier kommen die aktuellen und zukünftigen Chips direkt aus der eigenen Fertigung. Noch unbekannt ist, wo Intel die zweite Generation seiner Arc-Generation fertigen lässt. Am wahrscheinlichsten ist, dass diese Chips ebenfalls von TSMC kommen.