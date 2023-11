KI-Einsatz in Deutschland

Werbung

Die Nutzung von KI wird auch in Deutschland zunehmend beliebter unter den Unternehmen. Eine neue Studie des Statistischen Bundesamtes zeigt, dass bereits etwa jedes achte Unternehmen (12 %) in Deutschland auf die Technologie in irgendeiner Form zurückgreift. Insgesamt zeigt sich jedoch, dass vor allem große Unternehmen ab 250 Beschäftigten signifikant häufiger KI-Technologie einsetzen als kleine, bzw. mittlere Unternehmen.

Die Verbreitung ist in Großunternehmen mit 35 % am deutlichsten ausgeprägt. Bei mittelgroßen Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten setzt hingegen nur noch jedes sechste – also 16 % – KI-Technologie ein. Bei den kleinen Unternehmen mit 10 bis 49 Beschäftigten macht nur jedes zehnte davon Gebrauch.

Bei der Untersuchung der Befragungen ergab sich, dass die Technologien vor allem für die Buchführung, das Controlling oder die Finanzverwaltung am häufigsten eingesetzt wird, mit einem Anteil von 25 %. Dicht gefolgt mit 24 % für die IT-Sicherheit. Für Produktions- oder Dienstleistungsprozesse wird KI noch in 22 % der Fälle eingesetzt sowie in 20 % für die Organisation von Unternehmensverwaltungsprozessen oder das Management.

Dabei nutzen die Unternehmen die KI am häufigsten zur Spracherkennung (43 %). Die Automatisierung von Arbeitsabläufen oder die Hilfe bei der Entscheidungsfindung ist mit einem Anteil von 32 % ebenfalls recht beliebt. 30 % der Nutzung entfallen auf die Analyse von Schriftsprache, bzw. Text Mining.

Allerdings zeigt sich auch, dass es durchaus noch Hindernisse gibt. So denken lediglich 10 % der Unternehmen, die die Technologie bisher nicht verwenden, über deren Einsatz nach. Offenbar gibt es hier große Unsicherheiten. Fehlendes Wissen ist mit 72 % der Spitzenreiter, gefolgt von Bedenken hinsichtlich der Kompatibilität mit vorhandenem Bestand an Geräten, Software und Systeme mit 54 %. Auch Unklarheiten über die rechtlichen Folgen (51 %) und Bedenken hinsichtlich der Wahrung des Datenschutzes sowie der Privatsphäre (48 %) hemmen den Einsatz der Technologie. 22 % dieser Unternehmen halten den Einsatz von KI in ihrem Unternehmen sogar für überhaupt nicht sinnvoll.