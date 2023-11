China hat die Import in 2023 verdoppelt

Die USA haben zusammen mit einigen Partnern ein ganzes Bündel an Sanktionen auf den Weg gebracht, um China an der Entwicklung und Produktion moderner Fertigungsprozesse für Halbleiter zu hindern. Einem Bericht aus dem US-Repräsentantenhauses ist nun zu entnehmen, dass China trotz (oder gerade wegen) der zahlreichen Exportbeschränkungen wohl zuletzt gut doppelt so viele Fertigungsanlagen importierte als noch im Vorjahr.

Zwischen Januar und August 2023 sollen demnach neue Belichtungssysteme im Wert von fast 3,2 Milliarden Dollar aus den Niederlanden importiert worden sein. Dies stellt eine sprunghaften Anstieg von 96,1 % dar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Insgesamt soll China in dem Zeitraum Ausrüstung zur Halbleiterherstellung im Wert von 13,8 Milliarden Dollar gekauft haben.

Mit verantwortlich für den Anstieg dürften die gesetzten Fristen in den Exportbeschränkungen sein. Den aus den Quartalsberichten von ASML lässt sich entnehmen, dass China diese nicht ungenutzt gelassen hat. Zum anderen schafft es das Land wohl noch, die bisherigen Beschränkungen zu unterlaufen. Denn eigentlich sollten die Exportbeschränkungen China daran hindern, Belichtungsmaschinen, die zur Fertigung von 14-nm-Chips oder kleineren Strukturbreiten verwendet werden können, zu importieren. Die USA fürchten, dass China die Produkte für neue Waffensysteme benutzen könnte.

Doch die Importeure sind offensichtlich häufig noch in der Lage, solche Maschinen über eine Lücke in den Einschränkungen zu ergattern. Diese behaupten, dass die Anlagen für älteren Produktionslinie verwendet werden würden. Da die Kapazität für die Kontrolle der hergestellten Produkte aber begrenzt ist, lässt sich häufig nicht herausfinden, für was die Chips letztlich Verwendung finden. Die Frage ist, ob diese Entwicklung anhält oder es sich bei diesem Anstieg um ein tiefes Luftholen der chinesisches Volkswirtschaft vor einer langen Durststrecke handelte.