Werbung

Es ist noch nicht lange her, dass Netflix es seinen Nutzern schwerer machte, das bisher beliebte Account-Sharing weiter zu betreiben. Was sich bei Netflix mittlerweile konkretisiert hat, wird wohl bald auch auf die Nutzer von Disney+ zu kommen. Denn zur Zeit lässt der Konzern seinen deutschen Kunden einen neue Fassung seiner Nutzungsbedingungen per Mail zu kommen. Begründet wird dies von Disney mit der Einführung der neuen Disney+-Abonnements. Allerdings nutzt das Unternehmen die Gelegenheit auch gleich dafür, um die juristischen Rahmenbedingungen für die Unterbindung des Account-Sharings zu etablieren.

Konkret heißt es in der Mitteilung: "Sofern nicht anderweitig durch Ihre Abo-Optionen erlaubt, dürfen Sie Ihren Disney+-Account nicht mit Personen außerhalb Ihres Haushalts teilen". Zudem behält sich das Unternehmen vor, bei der Feststellung von unzulässigem Account-Sharing, technische Maßnahmen zu ergreifen, um die Nutzung des Disney+-Accounts außerhalb des eigenen Haushalts aktiv zu unterbinden. Ein Haushalt besteht hier aus einer Gesamtheit an Endgeräten im privaten Hauptwohnsitz.

Damit folgt Disney seinem direkten Konkurrenten Netflix. Denn die Formulierung scheint Ausnahmen zuzulassen. Möglich ist, dass Disney seine neue Abo-Struktur noch weiterentwickeln möchte und ein geteilter Zugang zu einem Account gegen weitere Zahlung weiterhin möglich sein werde. Allerdings ist der Konzern bisher nicht weiter ins Detail gegangen, es fehlt insofern an einem Zeitplan, ab wann die neuen Limitierungen die Kunden des Streaming-Angebots erreichen.

Bisher scheint Disney noch damit beschäftigt zu sein, das rechtliche Grundgerüst in den verschiedenen Märkten aufzubauen. Bereits im September verteilte das Unternehmen die geänderten Nutzungsbedingungen in Kanada. Klar dürfte aber zumindest sein, dass die Tage des einfachen Account-Sharings auch bei Disney+ gezählt sind.