Es ist noch nicht lange her, da beendete Netflix seinen DVD-Verleih und verschenkte die übrig gebliebenen Disks an seine Kunden. Es schien so, als hätte sich der Streaming-Pionier, mal abgesehen von seinem Online-Merchandise-Shop, komplett aus dem Markt mit physischen Produkten verabschiedet. Ein Bericht von Bloomberg legt nun nahe, dass das ein Irrtum sein könnte.

Denn offenbar plant Netflix die Eröffnung neuer Geschäfte, in denen die Fans in die Welten ihrer Lieblingssendungen eintauchen können. Laut Josh Simon, dem Vizepräsidenten für Verbraucherprodukte des Unternehmens, sollen die Netflix House genannten Einrichtungen eine Mischung aus Einzelhandel, Gastronomie und Live-Erlebnissen bieten können. So sollen die Menschen dort neben dem Kauf von Kleidung auch themenbezogenes Essen konsumieren und vielleicht sogar einen Squid Game-Hindernisparcours absolvieren können. Der Streaming-Anbieter plant demnach, die ersten beiden Geschäfte in den USA im Jahr 2025 zu eröffnen. Das Konzept soll aber später auf die ganze Welt ausgeweitet werden.

Netflix hat nach eigenen Angaben gesehen, dass die Fans es lieben, in die Welt der gezeigten Filme und Serien einzutauchen. Um dieses Bedürfnis aufzugreifen, müsse das Unternehmen die Erfahrung folglich auf die nächste Stufe bringen.

Kontinuierlich betreibt das Unternehmen derzeit nur einen Online-Shop, in dem sich im Prinzip alles über T-Shirts bis hin zu Schlafsäcken findet, stets an die Vorlagen aus Serien und Filmen angelehnt. Dazu versuchte sich Netflix in der Vergangenheit auch an Pop-up-Läden. Derzeit plant das Unternehmen mit Squid Game: The Trials aber eine nochmals immersivere Erfahrung anzubieten. Dabei handelt es sich um einen an Squid Game angelehnten Wettbewerb, der diesen Dezember in Los Angeles veranstaltet werden soll. Zu den Entertainment-Veranstaltungen zählt auch eine Bühnenshow als Vorgeschichte zu Stranger Things in London. Das Netflix House wäre insofern besonders, weil es der erste feste Standort für einen Attraktion dieser Art für das Unternehmen sein würde.