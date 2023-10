Werbung

Auch in China hat die KI-Entwicklung seit dem einsetzenden Hype einen massiven Schub erfahren. Dort planen Mainstream-Unternehmen wie Alibaba und Baidu die Integration von KI in ihre eigenen Anwendungen voranzutreiben, wie ihre westlichen Konkurrenten. Dies hat auch im Reich der Mitte die Nachfrage nach KI- Beschleunigern kräftig angekurbelt. Der so entstandene Markt hat nun Berichten des Marktforschungsunternehmens IDC zufolge neue Maßstäbe erreicht.

IDC hat erst kürzlich seine halbjährliche Studie "China's Semi-Annual Accelerated Computing Market Tracking" veröffentlicht, die konkret das Wachstum der chinesischen Computing-Industrie aufzeigt. Den Statistiken entnehmen kann man, dass die Server-Computing-Märkte umgerechnet mittlerweile einen Wert von 3,1 Milliarden US-Dollar erreicht haben, was einem Anstieg von gut 54 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Zahlen sind beeindruckend und spiegeln deutlich das rasante Wachstum im KI-Bereich in China wieder.

Was die Anteile der einzelnen Komponenten innerhalb der Branche betrifft, so zeigt IDC, dass der GPU-Anteil mit 88 % und einem Wert von rund 3 Milliarden US-Dollar den Löwenanteil des Marktes ausmacht. Der Rest des Anteils entfällt auf NPU-, ASIC- und FPGA-Komponenten. Das stellt keine Überraschung dar. Auch in China ziehen GPU-Hersteller wie NVIDIA und Intel das Interesse von heimischen Unternehmen auf sich, die ihrerseits große Auftragsvolumina bei den Herstellern initiiert haben. Das bekannteste und beliebteste Stück Technik stellt dabei NVIDIAs H100 dar.

IDC prognostiziert, dass die Server-Computing-Branche in China bis 2027 die 16-Milliarden-Dollar-Marke überschreiten wird und sich wahrscheinlich zu einem weltweit ernsthaften Konkurrenten entwickeln könnte. Denn die Chinesen stecken zudem selber viele Ressourcen in die Entwicklung eigener KI-Chips. Bereits in der ersten Hälfte des Jahres 2023 sollen lokal entwickelte Chips einen Anteil von 10 % am Markt gehabt haben.