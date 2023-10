Werbung

Advertorial / Anzeige:

Zum Prime Day am zehnten und elften Oktober gibt es bei Amazon einige spannende Deals von ECOVACS. In diesem Herbst lenkt ECOVACS den Fokus auf zwei Saugroboter mit Absaug- bzw. Reinigungsstation.

In den vergangenen Jahren haben sich die Saug- und Wischroboter immer weiterentwickelt. Optische Sensoren haben Lichtschranken ersetzt, die Kamerasystem erkennen Hindernisse und nie war es einfacher, eine komplette 2D- oder 3D-Karte seines Zuhauses zu erhalten, um darüber den Reinigungsplan zu erstellen oder eine gezielte Reinigung zu starten. Für alle Anforderungsprofile hat ECOVACS das richtige Reinigungssystem zur Hand, welches dank Reinigungsstation auch mehrere Tage unabhängig vom Eingriff des Nutzers arbeiten kann.

DEEBOT T20 OMNI

Für besonders hohe Teppiche ist der DEEBOT T20 OMNI geeignet. Das Auto-Lift-Mopping-System hebt das Wischsystem um 9 mm an. Das Saugsystem erreicht 6.000 Pa an Druckunterschied, was ebenfalls der Reinigungsleistung auf Teppichen zuträglich ist. Der Boden wird erst gesaugt und dann gewischt. Mit diesen zwei Schritten soll der DEEBOT T20 OMNI ein idealen Reinigungsergebnis erreichen.

Die Reinigung des Wischsystems erfolgt mittels Wasserdampf bei 55 °C. Damit sollen auch hartnäckige Verschmutzungen und Gerüche aus dem Wischsystem entfernt werden, was letztendlich für eine bessere Reinigung der Oberflächen sorgen soll.

Mit an Bord sind natürlich auch die Techniken wie TrueDetect 3D 3.0, TrueMapping 2.0 und der Sprachassistent YIKO. So lässt sich der Reinigungsroboter per Sprachsteuerung starten oder in bestimmte Räume dirigieren. Die Navigation erfolgt über das TrueMapping 2.0, welches eine präzise Navigation im ganzen Zuhause ermöglicht. Das modulierte Lichtsignal wird nicht von externen Lichtquellen gestört und damit kann der DEEBOT T20 OMNI auch im Dunkeln navigieren und seine Reinigung durchführen. Mittels TrueDetect 3D 3.0 werden Hindernisse und Gefahren wie Spielzeuge oder Kabel erkannt und umfahren.

Die mitgelieferte Reinigungsstation unterstützt die automatische Reinigung mit heißem Wasser, die automatische Entleerung des Staubbehälters, die Heißlufttrocknung und die Selbstreinigung.

Der DEEBOT T20 OMNI ist am 10. und 11. Oktober für 799 anstatt 1.099 Euro bei Amazon erhältlich.

DEEBOT X2 OMNI

Beim DEEBOT X2 OMNI sicherlich markant ist die Form. Anstatt eines runden Gehäuses ist der Saug- und Wischroboter rechteckig und soll damit 99,77 % der zu reinigenden Fläche abdecken können. Jedes Wischpad kommt 30 mm näher an die Ecken heran. Zudem ist er mit einer Kantenlänge von 320 mm und eine Höhe von nur 95 mm klein und vor allem flach, sodass er auch unter Schränke und Möbel kommt, die andere Saugroboter nicht erreichen können. Auch Schwellen mit einer Höhe von 22 mm überwindet er problemlos.

Der DEEBOT X2 OMNI bietet auch an anderer Stelle noch etwas mehr als der DEEBOT T20 OMNI. Hier kann das Wischsystem die zwei Bürsten sogar um 15 anstatt nur 9 mm anheben und damit eignet sich der Wisch- und Saugroboter auch bei besonders hochflorigen Teppichen. Um den Schmutz aus den tiefen Teppichfaser besser heraussaugen zu können, erreicht das System einen Druckunterschied von 8.000 Pa. Die Reinigung und Trocknung des Wischsystems erfolgt auch hier über Wasserdampf und eine aktive Heißlufttrocknung.

Für verschiedene Reinigungsoptionen und um das Festfahren zu verhindern, kann die AIVI-3.0-Technologie 18 Arten von Objekten wie Möbel, Bodenbeläge und andere automatisch unterscheiden. Befinden sich Tiere im Haushalt, kann der DEEBOT X2 OMNI diese Bereiche vermeiden, um die Tiere nicht zu stören und auch um nicht unnötig Bereiche zu reinigen.

Der DEEBOT X2 OMNI kostet am 10. und 11. Oktober des Amazon Prime Days nur 1.299 Euro anstatt 1.399 Euro. Er ist in den Farben Schwarz und Weiß zu bekommen.

