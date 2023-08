Werbung

Neben seinem Portfolio an Filmen und Serien plant der Streaminganbieters Netflix nun auch verstärkt in den Cloud-Gaming Bereich vorzustoßen. Der Prozess begann bereits 2021, als Netflix sein Angebot mit mobilen Spielen erweitert hat. Die Ambitionen des Streaminganbieters gehen aber weiter. Das neue Ziel umfasst daher auch Fernseher, Personal Computer und Mac.

Um in dem Bereich voran zu kommen, hat das Unternehmen einen begrenzten Betatest für eine kleine Anzahl von Mitgliedern in Kanada und Großbritannien gestartet, welcher zunächst auf ausgewählten Fernsehern und in den nächsten Wochen auf PCs und Macs über Netflix.com, auf unterstützten Browsern, durchgeführt wird. Dabei werden zwei Spiele Teil dieses ersten Tests sein. Einmal das von Night School Studio, einem Netflix Game Studio, entwickelte Oxenfree und Molehew's Mining Adventure, ein Arcade-Spiel zum Edelsteinabbau.

Um die Spiele auf dem Fernseher zu spielen führt Netflix eine Controller-App ein, mit der sich das Smartphone im Prinzip in einen Controller verwandeln lassen soll. Mitglieder des Tests mit PCs und Macs können hingegen auf Tastatur und Maus zur Steuerung der Spiele zurückgreifen.

Diese begrenzte Beta-Phase dient vor allem dazu, die verwendete Spiel-Streaming-Technologie und den Einsatz der Controller-App zu testen und anhand der Erfahrung der Mitglieder das Angebot im Laufe der Zeit zu verbessern. Games on TV wird dabei am Anfang auf ausgewählten Geräten von Netflix's Partnern funktionieren. Dazu zählen Amazon Fire TV Streaming Media Player, Chromecast mit Google TV, LG TVs, Nvidia Shield TV, Roku Geräte und TVs, Samsung Smart TVs und Walmart ONN. Weitere Geräte sollen laufend hinzugefügt werden.

Wie lange die Testphase andauern wird und ob europäische Netflix-Kunden zu einem späteren Zeitpunkt auch in den Test einbezogen werden ist derzeit nicht klar. Netflix steht mit seinem Spiele-Streaming-Angebot noch ganz am Anfang.