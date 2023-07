Werbung

Elon Musks Umbau von Twitter setzt sich fort. Bereits im April deute der neue Twitter-Eigentümer an, den beliebten Kurznachrichtendienst in X, genauer die X Corp., umzubenennen. Nun hat sich der Dienst offiziell von seinen bisher allseits bekannten Logo, dem zwitschernden blauen Vogel, verabschiedet. Ersetzt wurde es durch das neue X-Logo. Die derzeitige Chefin des Unternehmens, Lina Yaccarino, verkündete dies knapp mit einem "X ist da! Los geht's" und Musk selber änderte sein Profilbild in ein weißes X auf schwarzem Grund.

Offenbar war das bekannte Twitter-Logo Musk wohl schon lange ein Dorn im Auge. Denn auf die die Frage, ob er auch dieses entfernen würde, erklärte der Milliardär während eines Twitter-Spaces-Chats, dass dies "schon vor langer Zeit hätte geschehen sollen". Bereist im Frühjahr experimentierte der Dienst kurzzeitig mit einem neuen Logo und ersetzte das bisherige durch das Logo der bekannten Kryptowährung Dogecoin.

Über die Ziele lässt sich zum gegenwärtigen Zeit allerdings nur spekulieren. Twitter ist auch nach wie vor in schwierigem Fahrwasser unterwegs und versucht sich neu zu erfinden beziehungsweise weiterzuentwickeln. Das Musk der Marke Twitter den Kampf angesagt ist unterdessen kein Geheimnis mehr, er selbst kündigt das Adieu zur Marke selbst am Samstagabend an. Es wird vermutet, dass Musk Twitter zu einer Art Super-App umbauen möchte, angelehnt und gleichsam in Konkurrenz tretend zu dem im China allgegenwärtigen WeChat. Auch die von Musk angekündigte KI steht mit X als Symbol in Verbindung. Indes führt ein Aufruf der Website www.x.com zur Zeit geradewegs zu Twitter.

Um Twitter beziehungsweise X profitabel zu machen, verstärkt Musk zunehmend den Fokus auf Abonnements. Zudem soll die App zukünftig auch als Online-Marktplatz fungieren, ebenso als Bezahldienstleister. Ob dieser radikale Umbau gelingt ist zur Zeit fraglich. Denn in alle Bereiche in die Musk vorstoßen möchte, gibt bereits fest etablierte Konkurrenz und zuletzt war Twitter mit wegbrechenden Werbeeinnahmen und Nutzerschwund konfrontiert.