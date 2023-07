Alle Mann an Bord

Der Aufbau des El-Capitan-Supercomputers für die National Nuclear Security Administration (NNSA) im U.S. Department of Energy’s (DOE) hat begonnen. Betrieben werden wird er am Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL). Ursprünglich sollte der Aufbau bereits im Frühjahr stattfinden, aber gewisse Verzögerungen sind bei solchen Projekten nicht unüblich. Immerhin steht die für El Capitan geplante Hardware bereits zur Verfügung und somit wird es hoffentlich nicht zu jahrelangen Verzögerungen kommen, wie dies bei Aurora der Fall war.

El Capitan soll hinsichtlich der Prozessoren und Beschleuniger vollständig auf Hardware von AMD setzen. Dazu kommen EPYC-Prozessoren auf Basis des Genoa-Designs mit Zen-4-Architektur sowie Instinct MI300X zum Einsatz. Jeder Rechenknoten wird aus einem EPYC-Prozessoren und vier Instinct-Beschleunigern bestehen. Wie viele Nodes und Racks zum Einsatz kommen werden, ist nicht bekannt. Anvisiert ist eine Rechenleistung von 2 ExaFLOPS, was das System so schnell wie Aurora machen würde. Ob El Capitan dem Aurora-System die Spitzenposition wird streitig machen können, bleibt abzuwarten. Noch hat Aurora seine Rechenleistung nicht offiziell bestätigt.

El Capitan wird den Sierra-Supercomputer ersetzen, der auf IBM-Prozessoren und Tesla-V100-Beschleuniger setzt. Bei einer Leistungsaufnahme von 40 MW kommt dieses System auf eine Rechenleistung von 125 PFLOPS. El Capitan soll bei gleicher Leistungsaufnahme mindestens 16 mal schneller sein.

Aufgebaut wird El Capitan von HPE. Noch in diesem Jahr soll der Aufbau abgeschlossen sein.