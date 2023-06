Werbung

Seit etwa zwei Jahren gibt es einige Items aus dem Pilzkönigreich rund um Mario Kart in Form der bekannten Goldmünzen, dem Schildkrötenpanzer oder dem 1-Up-Pilz als süßen Fruchtgummi für den Gaumen. Damals ging Nintendo eine Kooperation mit dem Süßwarenhersteller Haribo ein. Wer es etwas knuspriger haben möchte, der darf sich freuen, denn ab sofort kooperiert Nintendo auch mit dem Kekshersteller OREO.

Wie Nintendo am Montag per Pressemitteilung bekannt gab, ist man eine Partnerschaft mit OREO, bzw. Mondelēz eingegangen, welche für eine begrenzte Zeit lang limitierte Kekse für Super Mario hervorbringen soll. Insgesamt soll es 16 Designs der OREO-Kekse mit ihrer weißer Vanillefüllung und den schwarzen Kakao-Keksen geben. Mit dabei sind natürlich Super Mario höchstpersönlich, sein Bruder Luigi, aber auch Goomba, Bowser, Yoshi, Toad, Gumba und viele mehr. Jede Super-Mario-Verpackung soll andere Kombinationen und Charaktere enthalten.



Ein ganz offensichtlicher und bekannter Charakter fehlt jedoch: Prinzessin Peach. Das hat seinen Grund, denn die beiden Kooperationspartner rufen auf Social Media auf, den Kampf gegen den Bösewicht Bowser aufzunehmen. Um ihn erneut daran zu hindern, das Schloss zu übernehmen und die Prinzessin zu entführen, sollen so viele Kekse wie möglich mit Heldenprägung – also mit Mario, Luigi und Co. – auf einem Bowser-Keks auf dem Rand eines Milchglases gestapelt werden, bis er besiegt und sich sein Keks durch das Herabfallen in das Milchglas darin auflöst.

Wer an dieser Herausforderung teilnehmen möchte, der muss dieses Vorhaben bis zum 10. Juli unter dem Hashtag #SuperMarioOREO in Videoform aufnehmen und über die sozialen Netzwerke teilen.

Am 10. Juli sollen die Mario-OREOs dann in den Handel kommen. Vorerst aber leider nur in den USA für 4,99 US-Dollar. Ob die Kekse ihren Weg auch nach Deutschland finden werden, ist unklar. Die Haribo-Kooperation hatte dies jedenfalls geschafft und ist hierzulande selbst nach zwei Jahren noch immer in den einschlägigen Supermärkten erhältlich, wobei diese eigentlich streng limitiert auf den Markt kommen sollten.

Für OREO ist eine solche Partnerschaft nichts Neues. Das Unternehmen hatte bereits mit vielen anderen Partnern zusammengearbeitet, beispielsweise mit Microsoft Xbox oder den Machern der Fernsehserie Game of Thrones, HBO.