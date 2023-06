Werbung

Heute um 19.00 Uhr beginnt die Worldwide Developers Conference 2023. Auf Apples Hausmesse werden Informationen zu den neuesten Hard- und Software Entwicklungen erwartet.

Im Bereich der Software liegen die Erwartungen auf der Vorstellung der neuesten Updates. Besonders das Betriebssystem des iPhones soll mit iOS 17 einige neue Features erhalten. Neben einer überarbeiteten Zentrale zur Smart Home Steuerung wird auch ein KI-gesteuerter Sprachgenerator erwartet. Mit watchOS 10 und iPadOS17 erhalten auch die Apple Watch und das iPad ihre neuesten Updates. Gerüchten zufolge soll es auch einige neue Details für macOS 14 geben.

Das Highlight des Abends dürfte aber die Vorstellung des heiß erwarteten Mixed-Reality-Headsets werden. Es soll den Namen Reality Pro tragen und sowohl VR- als auch AR-Elemente vereinen. Wie genau diese Doppelfunktion aussehen soll, das wird sich heute Abend zeigen. Für das Headset soll auch ein eigenes Betriebssystem namens xrOS vorgestellt werden. Besonders nach der kürzlichen Vorstellung der Quest 3, die wohl nicht ganz zufällig knapp vor der WWDC 2023 stattfand, sind Fans gespannt auf Apples erstes Mixed-Reality-Headset.

Die WWDC 2023 findet in Cupertino, Kalifornien, statt. Die Messe läuft überwiegend online, doch Studenten und Entwickler können zumindest heute vor Ort an der Eröffnung im Apple Park teilnehmen. Nach der Keynote um 19.00 Uhr lautet der nächste Punkt der Tagesordnung um 22.30 Uhr Platforms State of the Union. Ab 03.30 Uhr am Morgen werden die Apple Design Awards vergeben. Die Livestreams sind auf Youtube und der Homepage von Apple verfügbar.