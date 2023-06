Werbung

Der Facebook-Mutterkonzern Meta stellt sein neuestes VR-Headset vor. Die Meta Quest 3 soll im Herbst diesen Jahres erscheinen. Der Zeitpunkt dieser Präsentation dürfte kein Zufall sein. Gerüchten zu Folge will Konkurrent Apple seine Produktlinie von VR- und AR-Headsets in wenigen Tagen auf der diesjährigen Worldwide Developers Conference vorstellen. Meta kam ihnen nun mit ihrer eigenen Ankündigung zuvor.

Das neue Modell unterscheidet sich in einigen Punkten stark von dem Vorgänger, der erst im Oktober 2020 in den Handel ging. Äußerlich am auffälligsten dürfte das Fehlen der klassischen Ringe sein, die sich bisher an den Controllern befanden. Unter dem Namen Touch Plus liegen der Quest 3 zwei Controller im neuen Design bei. Meta verspricht außerdem eine leichtere, schmalere Brille bei doppelter Leistung. Diese soll ein Snapdragon XR2 von Qualcomm liefern. Eine höhere Auflösung wird ebenso angekündigt. Wie hoch diese aber genau ist, bleibt aktuell offen.

Die Meta Quest 3 soll im Herbst zu einem Preis von circa 570 Euro auf den Markt kommen. Bisher wurde nur die Version mit 128 GB präsentiert. Es soll aber auch Pakete mit mehr Speicherplatz geben. Nähere Infos gibt es auch auf der offiziellen Seite. Wer nicht so lange warten will, kann sich dort auch den Vorgänger Quest 2 zulegen.

Neben dem VR-Headset hat Meta auch einige VR-Spiele angekündigt. Mit Asgard's Wrath 2 erhalten Spieler 60 Stunden Action-Rollenspiel in VR. Auch bekannte IDs wie Bulletstorm und Vampire: The Masquerade sollen Ableger für die Quest erhalten.