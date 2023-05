Werbung

Das überaus erfolgreich abgeschlossene vergangene Quartal und die ziemlich rosigen Aussichten haben der NVIDIA Aktie einen enormen Auftrieb beschert. Dies verhalf dem Konzern zeitweise dazu, mit seinem Börsenwert die Marke von einer Billion US-Dollar zu überschreiten. Damit hat das Unternehmen binnen eines Jahres seinen Wert mehr als verdoppeln können.

Während viele Papiere weiterhin unter der Unsicherheit im Streit um die Anhebung der Schuldenobergrenze der USA leiden, führt NVIDIA derzeit die positive Kursentwicklung an. Die beeindruckende Umsatzprognose für das kommende Quartal des Chipdesigners ist ein Beleg dafür, dass die Wall Street das enorme Potenzial von künstlicher Intelligenz noch nicht wirklich auf dem Schirm hatte.

Mit dem Erfolg sortiert sich NVIDIA nur knapp hinter den anderen Billionen-Dollar-Unternehmen Apple, Alphabet, Microsoft und Amazon in den USA als fünftwertvollste US-Unternehmen ein.

In der Folge beeilten sich Analysten, die Kursziele für die Nvidia-Aktie anzuheben. Eine Mehrheit vertritt die Ansicht, dass kein Unternehmen, das sich mit KI auseinandersetzt, um NVIDIA nicht mehr drum herum kommt, da es den Markt für Chips, die für ChatGPT und viele ähnliche Dienste verwendet werden, bereist jetzt dominiert. Das durchschnittliche Kursziel hat sich in diesem Jahr bereits mehr als verdoppelt. Eine der höchsten Einschätzungen veranschlagen ein Kursziel von 644,80 Dollar je Aktie, was den Konzern einen Wert von 1,59 Billionen Dollar zusprechen würde, etwa auf dem Niveau von Alphabet.

Mittlerweile sehen erste Analysten diese Entwicklung nur als Spitze des Eisbergs. Vielmehr handele es sich um einen Wendepunkt in der Technologiegeschichte, ähnlich dem Aufkommen des Internets. So oder so sind die aktuellen Entwicklungen eine gute Nachricht für alle Tech-Unternehmen, die ihren Schwerpunkt auf KI gelegt haben. Denn die Nachfrage ist derzeit ungetrübt, während bisherige Schwerpunkte wie digitale Werbung und Cloud Computing aufgrund der noch immer schwächelnden Wirtschaft leiden.