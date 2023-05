Werbung

Die Integration KI-gestützter Funktionen in Microsofts eigene Suchmaschine Bing hat eine weitere wichtige Hürde genommen. Gut drei Monate nachdem der Konzern diese erstmals in seiner Suchmaschine den Nutzern zur Verfügung stellte, ist es nun nicht mehr notwendig, sich in einer Warteliste für die Nutzung eintragen zu müssen. Mit dem Eintritt in die offene Preview-Phase steht es nun allen Anwendern frei, die neuen Funktionen auszuprobieren. Prädestiniert für die Nutzung ist allerdings der hauseigene Browser von Microsoft, Edge. Sollen die neuen KI-Features von einem anderen Browser ausprobiert werden ist dafür derzeit noch ein Microsoft-Konto nötig.

Als Modell zieht Microsoft das von OpenAI entwickelte GPT-4 heran. Im Kontrast zu ChatGPT kann dieses auch mit neueren Informationen, also nach 2021, umgehen. Neben der Tatsache, dass sich das KI-Modell deshalb nun auch praktikabel zur Suche von Inhalten eignet, baut Microsoft seine Vision der modernen Suche weiter aus. Diese möchte das Unternehmen insgesamt deutlich visueller gestalten.

Laut dem Konzern wissen man aus der Forschung, dass das menschliche Gehirn visuelle Informationen etwa 60.000 Mal schneller verarbeiten kann als Text. Visuelle Werkzeuge für die Suche, die Erstellung und das Verständnis von Informationen werden so von entscheidender Bedeutung sein. Daher soll die KI in Bing neben Text, auch Informationen in Form von Tabellen oder Grafiken ausgeben können.

Die Verzahnung mit Edge ist dabei essentiell. In dem Browser sollen in Zukunft die Chatverläufe mit der KI gespeichert werden. So ist es den Anwendern möglich, frühere Sitzungen nochmal zu begutachten oder diese gar weiterzuführen. Dazu soll auch die Möglichkeit kommen, diese mit anderen Nutzern zu teilen. Weitere Optimierungen soll die KI beim Zusammenfassen von langen Texten erhalten. Das neue Edge Actions vertieft hingegen die Integration der Sidebar des Browser mit der neuen Suche von Bing. Dazu werden sich in den kommenden Wochen noch weitere Neuerungen gesellen, die Microsoft stetig ausbauen will.