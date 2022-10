Werbung

Nachdem bereits bekannt wurde, dass Intel eine große Kündigungswelle plant, scheint nun bei Microsoft erneut das große Sparen begonnen zu haben. Schon im Juli 2022 trennte sich das Unternehmen von über 2.000 Mitarbeitern.

Ein Sprecher von Microsoft bestätigte, dass der Hersteller weitere Kündigungen veranlasst hat. Insgesamt soll das Beschäftigungsverhältnis von 1.000 Angestellten aufgelöst werden.

Als Grund nennt Microsoft die ausbleibenden Einnahmen von Lizenverkäufen in der PC-Sparte. Aufgrund der rückläufigen Zahlen werden natürlich auch weniger Windows-Lizenzen benötigt.

"Wie alle Unternehmen bewerten wir unsere Fachkräfte regelmäßig und nehmen entsprechende strukturelle Anpassungen vor", sagte ein Microsoft-Sprecher gegenüber CNBC. "Wir werden auch im kommenden Jahr in unser Geschäft investieren und Mitarbeiter in wichtigen Wachstumsbereichen einstellen."

Im Juli 2022 hatte Microsoft für das erste Quartal des Geschäftsjahres ein Umsatzwachstum von etwa 10 % in Aussicht gestellt, so wenig wie seit mehr als fünf Jahren nicht mehr. Der Hersteller wird die neuen Zahlen am 25. Oktober 2022 bekannt geben.