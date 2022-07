Kurse steigen wieder: Ethereum wechselt im September auf Proof of Stake

Die Blase schien vorerst geplatzt zu sein bzw. der Markt um die Kryptowährungen kühlte sich deutlich ab. Hektische Verkäufe deuteten sich an und der Markt wurde mit gebrauchten Grafikkarten überschwemmt. Doch seit einer Woche steigen die Preise wieder. Der Ethereum-Kurs stieg in den letzten sieben Tagen um 44 % an. Das Bitcoin als Leitwährung um 11 %. Auch einige weitere, kleinere Währungen sind wieder deutlich im Plus.

Bereits seit einiger Zeit ist für das Ethereum der Wechsel von Proof of Work (PoW) auf Proof of Stake (PoS) geplant. Dann würde das Mining nicht mehr in der Form funktionieren, wie es das aktuell tut. Stattdessen werden Transaktionen nur noch validiert.

Dazu muss das ganze Netzwerk umgestellt werden. Seit Monaten finden erste Tests statt. Dazu werden Shadow Forks des Mainnets durchgeführt, in denen dann mit wenigen Nodes Tests durchgeführt werden. Bis in den August sollen diese Tests fortgesetzt werden.

Laut Entwickler Tim Beiko ist eine weiche Umstellung von PoW auf PoS des Ethereum für Mitte September geplant. Diese Umstellung erfolgt aber nicht einfach so, denn auch hier muss es gewisse Vorbereitungen zu geben. Dazu wird man zunächst eine "Difficulty Bomb" zünden, welche die Mining-Schwierigkeit binnen kürzester Zeit drastisch erhöht. Damit sollen Miner dazu bewogen werden, in die PoS-Chain zu wechseln.

Dort wird es dann keinerlei Mining in klassischer Form mehr geben. Stattdessen soll das Validieren für einen gewissen Ertrag sorgen. Dazu muss man allerdings auch über eine gewisse Mindestmenge verfügen, die aktuell bei 32 Ether liegt. Natürlich wird man wie beim Mining an einem Pool teilnehmen können, sodass nicht jeder Netzwerkteilnehmer einen Full Node mit 32 Ether betreiben muss.

Ob der Wechsel von PoW zu PoS wie geplant vollzogen werden kann, wird sich vermutlich im September zeigen. Das gesamte Ethereum-Netzwerk blickt gespannt auf die Umstellung und es dürfte einige Verwerfungen geben.