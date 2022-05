Eine neue Nummer eins und viel AMD: Die Top500-Liste der Supercomputer

Neben der Vorstellung der neuen Nummer eins bei den Supercomputern hat die Organisation hinter der Top500-Liste diese heute auch in kompletter Form veröffentlicht. Verschiebungen gibt es über die gesamte Liste, vor allem AMD kann mit seinen EPYC-Prozessoren und Instinct-GPUs einen deutlichen Zugewinn verbuchen.

Der neue Spitzenreiter Frontier ist so leistungsstark wie Plätze zwei bis acht zusammengenommen. Mit 1,1 ExaFLOPS sprechen wir von einer Verdopplung gegenüber dem bisherigen Spitzenreiter Fugaku. Dazu mussten aber auch 9.472 EPYC-Prozessoren mit jeweils 64 Kernen sowie 37.888 Instinct-MI250X-Beschleuniger aufgewendet werden.

Ebenfalls neu und auf der gleichen Architektur basierend findet sich der finnische LUMI-Supercomputer auf Platz drei. Hier kommen 2.560 AMD EPYC-Prozessoren und 10.240 Instinct-MI250X-Beschleuniger zum Einsatz, die auf eine Rechenleistung von 152 PFLOPS kommen. Auch der dritte Neuling in den Top10, der Adastra aus Frankreich, setzt auf diese Hardware-Kombination, allerdings nur rund ein Drittel des Ausbaus um Vergleich zu LUMI.

Die Top10 der Top500 Platz System / Betreiber Hardware Rechenleistung 1 Frontier

DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory 9.472x AMD EPYC

37.888x Instinct MI250X 1.100 PFLOPS 2 Fugaku

Riken 158.976x Fujitsu A64FX 442 PFLOPS 3 LUMI

CSC

2.560x AMD EPYC

10.240x Instinct MI250X 152 PFLOPS 4 Summit

ORNL 9.216x IBM Power9

27.648x NVIDIA V100 149 PFLOPS 5 Sierra

LLNL 8.640x IBM Power9

17.280x NVIDIA V100 95 PFLOPS 6 Sunway TaihuLight

National Supercomputing Center in Wuxi 40.960x ShenWei 26010 93 PFLOPS 7 Perlmutter

NERSC 1.536x AMD EPYC 7763

17.280x NVIDIA V100 71 PFLOPS 8 Selene

NVIDIA 1.120x AMD EPYC 7763

4.480x NVIDIA A100 64 PFLOPS 9 Tianhe-2A

National Supercomputing Center in Guangzhou 35.584x Intel Xeon E5-2692v2

35.584x Matrix 2000 61 PFLOPS 10 Adastra

CINES 896x AMD EPYC

3.584x Instinct MI250X

46 PFLOPS

Durch die Neuankömmlinge wird der JUWELS Booster am Jülich Supercomputing Center als einziges deutsches System aus den Top10 herausgekegelt. Zudem scheint immer offensichtlicher zu werden, dass China das Interesse an der offiziellen Liste verloren hat, denn keines der kolportierten Exascale-Systeme findet sich in der neuen Liste wieder.

Intel und NVIDIA nicht im Fokus

Alle drei neuen Top10-Systeme, aber auch viele auf den weiteren Plätzen, basieren auf Hardware von AMD. Vor allem die EPYC-Prozessoren erfreuen sich großer Beliebtheit. 94 der 500 Systeme verwenden inzwischen EPYC-Prozessoren. Währenddessen ist von Intel und NVIDIA eher weniger zu hören. Kommen die A100-Beschleuniger noch häufiger gemeinsam mit EPYC-Prozessoren zum Einsatz, fehlen die Xeon-Flaggschiff-Projekte in der neuesten Liste der Top500 vollständig.

Die gesamte Top500-Liste ist hier abrufbar.