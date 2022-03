gamescom 2022 wird in Köln vor Ort stattfinden

Mehr als zwei Jahre sind mittlerweile vergangen, seitdem Hardwareluxx der gamescom in Köln das letzte Mal einen Besuch abgestattet hat. Auf die Veranstaltung im Jahr 2019 folgten sowohl 2020 als auch 2021 rein digitale Events. Doch dies soll sich nun im aktuellen Kalenderjahr ändern. Wie die Veranstalter jetzt bekanntgegeben haben, wird die gamescom 2022 vom 25. bis zum 28. August als Vor-Ort-Event stattfinden. Für uns als Medienvertreter geht die Messe allerdings schon am 24. August 2022 los.

Das weltgrößte Event rund um Computer- und Videospiele wird zudem mit einem umfangreichen Digital-Programm kombiniert. Für die gamescom 2022 kommt ein durch die Koelnmesse vielfach erprobtes Hygiene- und Sicherheitskonzept zum Einsatz, das stets im Einklang mit allen geltenden, gesetzlichen Regelungen ist und das gleichzeitig für Sicherheit und eine hohe Aufenthaltsqualität sorgen soll. Dabei werden Maßnahmen wie ein verbessertes Einlassmanagement, digitales Warteschlangenmanagement, extrabreite Gänge oder limitierte Ticketkontingente umgesetzt.

Neu ist in diesem Jahr auch das Projekt "gamescom goes green", von dem sich die Veranstalter erhoffen, die gamescom als Ganzes durch Reduzierung und Vermeidung von CO2-Emissionen mittel- und langfristig sowie kurzfristig durch CO2-Ausgleich klimaneutral zu gestalten.

Die gamescom 2022 umfasst unter anderem folgende Vorort- und Online-Angebote:

entertainment area, business area sowie weitere Bereiche, unter anderem für Cosplay-, Retro- und Indie-Fans, mit dem einzigartigen Festival-Feeling der gamescom vor Ort

gamescom-Shows wie gamescom: Opening Night Live, gamescom studios und gamescom: Awesome Indies mit Live-Publikum vor Ort sowie auf ausgestrahlten Streams

Gebündelte gamescom-Inhalte auf gamescom now

Interaktive Quests auf allen gamescom-Kanälen und attraktive Belohnungen im Rahmen von gamescom EPIX

Zahlreiche Kooperationen mit internationalen Creators und Medienpartnern

Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche: "Darauf haben alle gamescom-Fans und Partner seit zwei Jahren gewartet: Endlich kehrt die gamescom in die Kölner Messehallen zurück und damit auch das einzigartige Festival-Feeling, das uns allen so sehr gefehlt hat. In diesem Jahr verbinden wir das Beste aus beiden Welten: Unser umfangreiches Digital-Programm mit dem unvergleichlichen gamescom-Erlebnis vor Ort. Dabei setzt die gamescom auch 2022 wieder neue Maßstäbe, zum Beispiel in Sachen Nachhaltigkeit: Mit unserer Initiative ‚gamescom goes green‘ werden wir die gamescom gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern sowie den Ausstellern zum besonders klimafreundlichen Event machen. Damit wollen wir nicht nur ein Leuchtturm für die vielen Initiativen zum Umwelt- und Klimaschutz in der internationalen Games-Branche sein, sondern auch Vorreiter für internationale Events.“

Oliver Frese, COO und Geschäftsführer der Koelnmesse sagt: "Wir sind nun endlich auch wieder mit der gamescom da – in Köln und online! Und zwar mit überzeugendem Rückenwind aus der Games-Branche. Das freut mich ungemein. Gemeinsam haben wir ein starkes Konzept auf die Beine gestellt, im Rahmen dessen wir selbstverständlich auch die Sicherheit und Gesundheit sowie das Wohlbefinden aller Anwesenden gewährleisten.“ Auf die Initiative gamescom goes green freut sich Frese gleichermaßen: "Wir arbeiten bei der Koelnmesse längst ebenfalls daran, unser wirtschaftliches Handeln mit Gesellschaft und Umwelt in Balance zu bringen. Das ist unser Antrieb.“ Hier sei es gut, einen starken Partner wie den game an der Seite zu wissen, genauso wie die Aussteller sowie die Besucherinnen und Besucher. Denn es gehe nur gemeinsam: „Jeder muss seinen Beitrag leisten. Mit dem Piloten gamescom goes green setzen wir uns nun in Sachen klimafreundliche Messen mit an die Spitze – weltweit!“



Der offizielle Kartenvorverkauf soll im Frühsommer 2022 starten. Die Tickets können dann hier erworben werden. Aufgrund des anhaltenden Pandemie-Geschehens ist es möglich, dass die Ticketkontingente noch angepasst werden. Wer allerdings in Köln live vor Ort sein möchte, sollte sich mit dem Ticketkauf nicht zu viel Zeit lassen. Diese dürften bereits nach kürzester Zeit vergriffen sein.