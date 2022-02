Nintendo akquiriert Entwicklerstudio SRD

Direkt zu Beginn des Jahres gab es mit der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft einen Paukenschlag, den so sicherlich niemand erwartet hätte. Bereits im Dezember 2021 wurde bekannt, dass Sony das Studio Valkyrie Entertainment akquiriert hat. Dabei handelte es sich um die fünfte Übernahme im Jahr 2021. Somit scheinen bei den großen Playern alle Zeichen auf Expansion zu stehen und man versucht die eigenen Ressourcen zu skalieren. Daher kommt es wenig überraschend, dass nun auch Nintendo zugeschlagen hat und sich das Entwicklerstudio SRD einverleibt.

Informationen zu den Konditionen der Übernahme gibt es bislang noch nicht, allerdings arbeiten die beiden Unternehmen seit rund 30 Jahren zusammen. Die Abwicklung der Akquirierung soll am 1. April 2022 vollständig abgeschlossen sein. SRD war unter anderem an The Legend of Zelda: Breath of the Wild sowie an Animal Crossing: New Horizons beteiligt. Somit dürfen wir uns auch in Zukunft über zahlreiche Nintendo-Titel in Zusammenarbeit mit SRD freuen.

Des Weiteren scheint derzeit ein Kaufrausch in der Videospielbranche ausgebrochen zu sein. Damit langjährige Partner nicht in die Hände der Konkurrenz fallen, wechseln zahlreiche Spieleschmieden ihren Besitzer. Auch wenn Deals wie der von Microsoft und Activision Blizzard nicht an der Tagesordnung sind, wird sicherlich noch das ein oder andere Studio unter den Hammer kommen.