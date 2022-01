Spielerzahlen: Steam mit neuem Highscore

Die anhaltende Corona-Pandemie und die damit verbundene starke Nachfrage von Videospielen sorgte in der jüngsten Vergangenheit für neue Rekorde bei Valves Vertriebsplattform Steam. Wie wir bereits ausführlich berichteten, verzeichnete das Portal im November 2021 einen neuen Rekord bei den Nutzerzahlen. Dieser wurde anschließend am 2. Januar 2022 mit 27.942.458 zeitgleich aktiven Gamern nochmals getoppt. Das war jedoch noch nicht alles, denn am 9. Januar 2022 wurde der neue Highscore erneut gebrochen. Neuer Bestwert waren damals 28.230.661 Spieler.

Jetzt wurde der erst kürzlich aufgestellte Rekord ebenfalls wieder eingestellt. Somit konnte Valve die zeitgleichen Zugriffe zum vierten Mal in Folge verbessern und ein neues Allzeithoch verzeichnen. Sollte Valve seinen Trend fortsetzen, gilt es in der kommenden Woche das Ergebnis von 29.201.174 Spielern zu übertreffen. Das Studio nähert sich immer weiter der 30-Millionen-Marke.

Verantwortlich für die genannten Zahlen ist weiterhin in erster Linie der Ego-Shooter Counter-Strike: Global Offensive. Gefolgt von Dota 2 und PUBG. Dem Trio auf den Fersen ist das Free-to-Play-Spiel Yu-Gi-Oh! Master Duel mit über 260.000 Spielern. Da der Titel erst seit dem 19. Januar 2022 erhältlich ist, dürfte es sich hierbei um den anfänglichen Hype handeln, der sich zusätzlich positiv auf die Zugriffszahlen ausgewirkt hat.

In der aktuellen Woche gibt es gleich sieben neue Releases auf der Steam-Plattform. Mit Hidden Deep ging es heute los. Morgen, am Dienstag, den 25. Januar 2022, folgen Series Sam: Siberian Mayhem und Grit. Mittwoch steht Cogn: Sword of Rewind vor der Tür. Ab Donnerstag lässt sich dann Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 und Rugby 22 erwerben. Das große Wochenfinale gibt es am Freitag mit Ancient Wars Sparta in der Definitive Edition.