gamescom 2021: Termin für 2022 steht fest

Wie die Veranstalter der gamescom jetzt bekannt gaben, haben vom 25. bis zum 27. August 2021 Spieler aus über 180 Ländern am digitalen Event teilgenommen. Zur Eröffnungsshow gamescom: Opening Night Live mit Moderator Geoff Keighley waren 5,8 Millionen Zuschauer live dabei.

Auf dem gamescom congress diskutierten 56 Experten über 35 Programmpunkte. Insgesamt haben rund 118.000 Nutzer das Programm verfolgt. Zudem war die devcom Developer Conference 2021 laut den Veranstaltern ein großer Erfolg und brachte über 2.000 Fachbesucher aus 87 Ländern zusammen. Außerdem sprachen mehr als 250 Referenten auf dem Onlinevent.

Zudem steht mit dem 24. bis 28. August 2022 bereits der Termin für das nächste Jahr fest. Aufgrund der aktuell weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie ist allerdings noch unklar, ob das Event tatsächlich wieder in gewohnter Form in Köln stattfinden kann. Ist dies nicht möglich, wird es die gamescom 2022 wie in den Jahren zuvor als rein digitale Veranstaltung geben.

Sollte es zu einer Präsenzveranstaltung in Köln kommen, wird Hardwareluxx wie zuletzt im Jahr 2019 wieder live vor Ort sein und seine Leser über die neuesten Trends und Ankündigungen informieren.