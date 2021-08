Paypal startet seinen Kryptowährungsdienst nun auch in Großbritannien

Aktuell scheinen sich die Kryptowährungen weitestgehend erholt zu haben. Der Bitcoin liegt nur knapp unter der 50.000 US-Dollar-Marke und für Ethereum werden momentan rund 3.300 US-Dollar pro Coin fällig. Jetzt hat PayPal damit begonnen, seinen Kryptowährungsdienst in Großbritannien auszurollen. Dadurch sind alle britischen Nutzer in der Lage, diverse Kryptowährungen über PayPal zu erwerben. Einkaufen lässt sich mit den digitalen Coins vorerst jedoch noch nicht. Hierfür müssen die Münzen zunächst in die gewünschte Währung transferiert werden. Über Paypal lassen sich aktuell sowohl Bitcoin als auch Ethereum sowie Litecoin und Bitcoin Cash erwerben. Ob in Zukunft noch weitere Währungen folgen werden bleibt zunächst abzuwarten.

Des Weiteren können die digitalen Coins nicht aus dem Paypal-Ökosystem heraus transferiert werden. Somit ist es nicht möglich, diese über Paypal zu erwerben und anschließend in ein Cold-Wallet zu übertragen. Ob sich dies noch ändern wird, ist bis dato nicht bekannt.

Wann Paypal auch in Deutschland mit seinem Kryptowährungsdienst an den Start gehen wird, ist noch ungewiss. Allerdings gab Jose Fernandez da Ponte, General Manager für Blockchain, Krypto und digitale Währungen bei Paypal, in einem Interview mit CNBC bekannt, dass sich der Dienst in den Vereinigten Staaten von Amerika gut entwickelt hat und man einen ähnlichen Verlauf in Großbritannien erwartet. Außerdem plant man das Kryptogeschäft auch auf andere Märkte auszuweiten.