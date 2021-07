TSMC zieht möglichen deutschen Standort in Betracht

TSMC hat jetzt bekannt gegeben, dass es möglich wäre, dass die erste europäische Halbleiterfabrik des Herstellers in Deutschland errichtet wird. Insbesondere Mark Liu, der Vorsitzende von TSMC, könnte sich Deutschland als Standort gut vorstellen. Laut ihm befindet sich TSMC aktuell in einer vorläufigen Phase der Prüfung. Zwar sei man beim Entscheidungsprozess noch in einem sehr frühen Stadium, allerdings zieht man die Bundesrepublik durchaus in Betracht.

Grund für das Vorhaben könnten die Pläne des Halbleiterherstellers sein, die Nachfrage in Zukunft insbesondere bei der nationalen Sicherheit bedienen zu können. Hier würde sich für die Versorgung von Europa sicherlich ein Standort in Deutschland anbieten. Allerdings könnten andere Länder den Zuschlag ebenfalls erhalten. Welche weiteren EU-Standorte in Betracht gezogen werden, ist bis dato nicht bekannt.

Zudem hat TSMC die Absicht, in Japan eine Wafer-Fabrik zu errichten. Laut eigenen Angaben sei man hier bereits mit Kunden im Gespräch, um die Betriebskosten zu senken. Jedoch dürfte es sich hierbei um eine Sicherheitsmaße handeln. Eine reine Chipfertigung in Taiwan könnte bei einer Naturkatastrophe oder Ähnlichem massive Auswirkungen auf die Lieferkette haben. Insbesondere ein Werk in Europa würde hier gegensteuern.