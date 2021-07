TSMC vermeldet Umsatz-Plus von fast 20 Prozent

TSMC hat die Quartalszahlen für das zweite Quartal 2021 veröffentlicht. Demnach lag der Umsatz im vergangenen Quartal bei umgerechnet 13,34 Milliarden Euro. Im Vorjahresquartal waren es noch 11,14 Milliarden US-Dollar, so dass TSMC den Umsatz um fast 20 % steigern konnte. Der Gewinn ist im Bereich von 11 % angestiegen. Im Vergleich zum ersten Quartal 2021 sind Umsatz und Gewinn nur im einstelligen Prozentbereich gewachsen.

Etwa 18 % des Umatzes sind auf die Fertigung in 5 nm zurückzuführen, 31 % sind es für die Fertigung in 7 nm. TSMC definiert "Advanced Technologies" als eine Fertigung in 7 nm und größer – schließt also den eben erwähnten Wert schon mit ein. 49 % der Wafer fertigt TSMC in diesen Größen.

TSMC gehört zu den großen Profiteuren der anhaltenden Chipknappheit. Produktionsvolumen konnten so schnell nicht maßgeblich gesteigert werden und entsprechend zogen die Preise an. TSMC sieht aber auch einen hohen Bedarf aus dem HPC- und Automotive-Segment. Für die kommenden Jahren sind Milliardeninvestitionen geplant – nicht nur durch TSMC.

Für das kommende Quartal erwartet TSMC einen Umsatz im Bereich von 12,4 Milliarden Euro, also einen leichten Rückgang.