Google erhält Wettbewerbsstrafe in Italien

Bereits in der Vergangenheit musste Google in Europa diverse Strafen aufgrund von Verletzungen der DSGVO zahlen. Jetzt bittet auch Italien den Suchmaschinenriesen zur Kasse. Allerdings nicht, weil das Unternehmen gegen die Datenschutz-Grundverordnung verstoßen hat, es handelt sich dabei um eine Wettbewerbsstrafe. Im Detail geht es um eine App für Elektrofahrzeuge des Energiekonzerns Enel, bei der sich Google geweigert hat, diese in die Android-Auto-Plattform aufzunehmen. Die Höhe der Strafzahlung beläuft sich auf insgesamt 102 Millionen Euro. Laut der Kartellbehörde AGCM hat Google gegen Artikel 102 verstoßen und habe seine marktbeherrschende Stellung ausgenutzt. Ein Google-Sprecher gab bekannt, dass man die Meinung der Behörde nicht teilen würde und aktuell prüfe, inwieweit man gegen die Entscheidung juristisch vorgehen könne.

Besagte App kann dazu genutzt werden, Ladesäulen zu lokalisieren und anschließend zu buchen. Über die App lässt sich auch die Zahlung abwickeln. Derzeit bietet Google-Maps solch ein Feature nicht an. Hier können lediglich Säulen gesucht und anschließend mit dem eigenen Fahrzeug angesteuert werden. Eine Bezahlfunktion steht bei Maps noch nicht zur Verfügung. Es wäre jedoch durchaus möglich, dass der Suchmaschinenbetreiber in Zukunft eine entsprechende Funktion in seinem Kartendienst anbieten wird. Informationen zu konkreten Plänen seitens Google gibt es bislang nicht.

Des Weiteren hat die Behörde Google dazu aufgefordert, entsprechende Werkzeuge für Unternehmen bereit zu stellen, damit diese in der Lage sind weitere Apps für Android Auto rund um das Thema Ladesäulen und Elektroautos zu entwickeln. Dies dürfte allerdings zunächst auf Widerstand stoßen. Auch wenn die Entwicklung der Ladeinfrastruktur in Europa noch in den Kinderschuhen steckt, handelt es sich dabei um einen lukrativen Markt, mit dem sich in Zukunft sehr viel Geld verdienen lässt.