Streaming: Disney enttäuscht seine Anleger

Die Walt Disney Company hat jetzt neue Quartalszahlen bekannt gegeben. Nachdem die aktuell weiterhin anhaltende Corona-Pandemie in erster Linie das Streaminggeschäft des Unternehmens beflügelte, lässt der Andrang nun nach. Im ersten Quartal 2021 konnte Disney+ knapp neun Millionen neue Abonnenten verzeichnen. Derzeit erfreut sich der Dienst somit über rund 104 Millionen zahlende Kunden.

Zwar tragen sowohl Shut- als auch Lockdowns weltweit dazu bei, dass immer mehr Menschen zu Streamingdiensten greifen, um sich die Zeit in den eigenen vier Wänden zu vertreiben, jedoch sorgen die Beschränkungen auch für Verzögerungen bei der Produktion von Filmen, bzw. Serien. Allerdings hat Disney unter anderem mit “Loki” bereits eine neue Serie in der Pipeline, die ab Juni 2021 auf dem Streamingportal ausgestrahlt werden soll. Zuvor versuchte man das Publikum mit “The Falcon and the Winter Soldier” zu überzeugen. Wobei die veröffentlichten Zahlen belegen, dass die Serie nicht für einen signifikanten Anstieg bei den Abos sorgen konnte. Ob sich dies mit Loki ändern wird, bleibt zunächst abzuwarten.

Des Weiteren ist ab dem 9. Juli 2021 die Verfilmung von "Black Widow" über den VIP-Zugang von Disney+ erhältlich. Ursprünglich sollte Scarlett Johansson bereits im April 2020 als Natasha Romanoff auf der Kinoleinwand zu sehen sein. Die Veröffentlichung wurde jedoch aufgrund der Corona-Pandemie verschoben.

Somit dürfte Disney+ auch in Zukunft weiter neue Kunden gewinnen. Anders sieht es jedoch bei den Vergnügungsparks sowie Ferienresorts und Kreuzfahrten von Disney aus. Zwar hat man hier teilweise den Betrieb wieder aufgenommen, allerdings wird es noch einige Zeit dauern, bis sich die Sparte wieder erholt hat. Aktuell sind die Umsätze um 44 % zurückgegangen und verzeichnen einen Verlust in Höhe von 406 Millionen US-Dollar.