GameStop sucht neuen Vorstandschef

Wie der Videospielehändler GameStop jetzt in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, wird der amtierende Vorstandschef George Sherman bis spätestens Ende Juli von seinem Posten zurücktreten. Das Unternehmen sei zudem bereits auf der Suche nach einem Nachfolger. Dass GameStop auch mit der neuen Führung weiterhin das klassische Ladengeschäft einstampfen wird, ist zwar offiziell nicht bestätigt, jedoch ist davon auszugehen. In der Vergangenheit verstärkte sich der Einzelhändler mit Jenna Owens, die zuvor bei Google und Amazon tätig war. GameStop soll in Zukunft ein Technologie-Unternehmen für Online-Gamer werden. Ob man dadurch wieder an alte Erfolge anknüpfen kann, bleibt abzuwarten. Seit neun Quartalen in Folge kämpft das Unternehmen mit einem Umsatzrückgang.

An der Börse sorgte die Bekanntgabe des Ausscheidens von Sherman allerdings für Zuversicht unter den Anlegern. Kurz nach der Veröffentlichung legte die GameStop-Aktie um rund 10 % zu. Momentan liegt diese bei knapp 140 Euro pro Wertpapier.

Zuletzt sorgte GameStop aufgrund der Social-Media-Plattform Reddit für Schlagzeilen. Nutzer des Subreddits r/WallStreetBets hatten sich zusammengeschlossen und Anteilsscheine der totgeglaubten Einzelhandelskette angekauft. Am 27. Januar 2021 lag der Kaufpreis für eine Aktie bei 267 Euro. Dies hielt jedoch nicht lange an, am 23. Februar 2021 fielen die Wertpapiere auf rund 35 Euro. Mittlerweile hat sich der Kurs erholt und wieder an Wert gewonnen. Der Peak von 267 Euro wurde bislang aber nicht mehr erreicht.

Aktuell ist die Zukunft der Kette ungewiss. Mit der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen aufgrund von Lock- beziehungsweise Shutdowns bleiben die Ladengeschäfte vorerst geschlossen. Zwar dürfte die Veröffentlichung der Next-Gen-Konsolen von Microsoft und Sony für mehr Umsatz gesorgt haben, da die Konsolen jedoch komplett ausverkauft sind, kann GameStop diese momentan nicht verkaufen.