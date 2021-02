Kurs der Gamestop-Aktie bricht massiv ein

Die Social-Media-Plattform Reddit sorgt aktuell aufgrund einiger Nutzer für massives Aufsehen. Grund hierfür ist der signifikante Kursanstieg der GameStop-Aktie. Nutzer aus dem Subreddit r/WallStreetBets haben sich zusammengeschlossen und Anteilsscheine der totgeglaubten Einzelhandelskette angekauft. Dies hatte zur Folge, dass die Aktie einen Kursanstieg verzeichnete, was zunächst nichts Ungewöhnliches ist. Allerdings gibt es große Hedgefonds-Unternehmen, die auf steigende oder fallende Kurse wetten. Im Fall von GameStop setzten die Anbieter verständlicherweise auf einen fallenden Aktienkurs. Der plötzliche Anstieg des Ankaufspreises hatte nun hohe Verluste zur Folge. Aktuell belaufen sich diese auf rund 20 Milliarden US-Dollar.

Zudem sorgten die Reddit-Nutzer mit ihrem Kaufverhalten dafür, dass sich sogenannte Shortseller ebenfalls mit GameStop-Aktien eindecken mussten, was in einem massiven Kursanstieg endete. Teilweise lag die Aktie bei 267 Euro. Am 6. Januar 2021 kostete ein Anteilsschein noch rund 14 Euro. Wer am 6. Januar 1.000 Euro investierte und sich 71 Aktien von GameStop sicherte, konnte diese 11 Tage später für knapp 19.000 Euro wieder verkaufen.

Jetzt scheint der Spuk allerdings vorbei zu sein und die Aktie befindet sich auf großer Talfahrt. Zwar liegt der Kurs mit rund 62 Euro immer noch weit über dem Durchschnitt der vergangenen Wochen und Monate, allerdings sind Preise von 200 Euro und mehr nun unwahrscheinlich. Zumal die Reddit-Anleger derzeit ihre Anteilscheine abstoßen, um ihren Gewinn nicht noch weiter zu minimieren.

Aktuell ist es fraglich, ob es sich hierbei um eine illegale Absprache handelt. Diverse Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen. Bereits in der Vergangenheit gab es ähnliche Manipulationsversuche. Zu den Anfangszeiten des Internets, als es noch keine Spamfilter für E-Mail-Adressen gab, tauchten immer wieder Werbemails für bestimmte Aktien in den Postfächern auf. Dies hatte zur Folge, dass die dort beworbenen Aktien verstärkt gekauft wurden und einen Kursanstieg verzeichneten. Allerdings waren die Aktien meistens wertlos. Der Versender hatte sich im Vorfeld mit den Wertpapieren eingedeckt, um diese wieder zu verkaufen, sobald die Werbemails für einen Kursanstieg gesorgt haben. Im Fall von Reddit sind jedoch hauptsächlich die Shortseller für den massiven Anstieg der GameStop-Aktie verantwortlich, da diese ihre Verluste so gering wie möglich halten wollten. Der Ankauf durch die Reddit-Community löste lediglich einen Dominoeffekt aus.