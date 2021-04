Nächste Woche: Siri verrät Termin für kommenden Apple-Event

Auch wenn Apple immer wieder aufs Neue versucht seine Events so geheim wie möglich zu halten und erst dann anzukündigen, wenn es der iPhone-Konzern für richtig hält, wurde auch jetzt im Vorfeld wieder einen konkreten Termin aus verlässlicher Quelle geleakt. Niemand Geringeres als Apples smarte Assistentin Siri gibt völlig ungeniert eine Antwort auf die Frage, wann der nächste Event stattfinden wird.

Am 20. April 2021 soll es soweit sein und Apple wird aller Voraussicht nach sein neues iPad Pro sowie die seit einiger Zeit erwarteten AirTags-Tracker der Öffentlichkeit vorstellen. Mehr als ein Datum wollte Siri dann aber vom "Special Event" nicht preisgeben. Die smarte Assistentin verweist hierfür auf die Apple-Webseite. Allerdings finden sich dort bislang noch keinerlei Informationen. Dies sollte sich jedoch bald ändern. Mit weniger als einer Woche bis zum Event könnte bereits im Laufe des heutigen Tages eine entsprechende Landingpage veröffentlicht werden.

Veranstaltungsort ist erneut der Apple Park in Cupertino. Wie bei den Veranstaltungen zuvor ist davon auszugehen, dass Apple wieder ein vorgefertigtes Video veröffentlichen wird. Ob auf die Apple-Fans noch weitere Überraschungen warten, ist bislang nicht bekannt. Zwar gab es in jüngster Vergangenheit Gerüchte über einen 32 Zoll großen iMac mit Apple Silicon, ob dies ein Indikator für eine Vorstellung am kommenden Dienstag ist bleibt zunächst abzuwarten. Da die weiterhin anhaltende Corona-Pandemie für zahlreiche Lieferengpässe sorgt ist fraglich, ob Apple am 20. April den neuen iMac präsentieren wird.