Microsoft kündigt Übernahme von Nuance für 19,7 Milliarden US-Dollar an

Im Rahmen einer Pressemeldung gab Microsoft bekannt, die Firma Nuance übernehmen zu wollen. Nuance ist vor allem für seine Spracherkennungssoftware Dragon bekannt und gilt als Spezialist auf dem Gebiet. Microsoft möchte mit der Übernahme wahrscheinlich die eigenen Anwendungen mit präziseren Sprachverarbeitungsprogrammen ausstatten. So könnte dadurch, der in der Corona-Krise an Bedeutung gewonnene Dienst Microsoft-Teams bessere Transkripte von Sitzungen erstellten.

In seiner Pressemitteilung teilt der Konzern jedoch mit, die neu erworbenen Technologien zuerst den eigenen Cloud-Lösungen im Bereich des Gesundheitswesen einsetzen zu wollen. Die Übernahme lässt sich das Unternehmen einiges kosten. So beziffert Microsoft den Kaufpreis mit 19,7 Milliarden US-Dollar, was in etwa 16,5 Milliarden Euro entspricht.

Der Kauf stellt damit die größte Übernahme des Konzerns seit dem Erwerb von LinkedIn im Jahr 2016 dar. Damals zahlte Microsoft rund 26 Milliarden US-Dollar. Erst kürzlich erwarb das Unternehmen ZeniMax Media, wozu auch das beliebte Spiele-Entwicklungs-Studio Bethesda gehört. Gerüchten zufolge befindet sich das Unternehmen zudem in Übernahme-Verhandlungen mit der beliebten Kommunikations-Plattform Discord.