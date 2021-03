Uplink Network: Deutsches Unternehmen nutzt erstmals Starlink von Elon Musk

Elon Musk verfolgt mit seiner Satelliteninternetfirma ein ehrgeiziges Ziel: Jede noch so abgelegene Region der Erde soll Zugang zu ultraschnellem Internet haben. Erreicht werden soll dies durch den Einsatz von tausenden Satelliten, die in einer Höhe von 550 km um den Planeten kreisen und dabei Signale an entsprechende Empfangsantennen zu direkt zu den Nutzern nachhause weiterleiten.

Inzwischen hat das Unternehmen in Deutschland Fuß gefasst in Form der Starlink Germany GmbH in Frankfurt. Daraufhin meldeten sich Stimmen aus der Politik, welche eine stärkere Förderung von Satelliteninternet, wie Starlink es anbietet, fordern.

Obwohl es hinsichtlich der geplanten Hilfen noch keine Entscheidung gibt, setzen bereits erste deutsche Unternehmen auf Starlink als eine Alternative zu klassischen Breitbandverbindungen via Glasfaser. Das düsseldorfer Telekommunikationsunternehmen UPLINK setzt das Satelliteninternet unter anderem zur sicheren Vernetzung bei mobilen Einsätzen ein. Ein weiteres Anwendungsgebiet stellt die Nutzung an Standorten dar, welche im Zuge des schleppenden Ausbaus von schnellem Internet in Deutschland noch immer unterversorgt sind.

Das Unternehmen möchte sich mit Starlink jedoch auch gegen einen möglichen Ausfall des Internets im Falle eines Zusammenbruches der Stromversorgung absichern. Dazu heißt es: "Wenn ein größerer Stromausfall oder ein Schaden an einer wichtigen Hauptleitung sowohl die Leitungsanbindung als auch den Mobilfunk in einer Region ausfallen lassen, haben wir in der Vergangenheit schon auf teure und komplexe Lösungen mit geostationären Satellitenverbindungen eingesetzt. Mit Starlink wird das jetzt deutlich einfacher und günstiger".

Erst kürzlich wurde bekannt, dass die Bundesregierung das Ziel, Deutschland flächendeckend mit schnellem Internet bis 2025 zu versorgen, aller Wahrscheinlichkeit nach haushoch verfehlen wird. Es ist daher anzunehmen, dass in Zukunft immer mehr Unternehmen, vor allem in ländlichen Regionen mit schlechter Anbindung, Starlink oder vergleichbare Angebote nutzen werden – mit oder ohne Förderung durch den Staat.