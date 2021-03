Die Rückkehr von Pat Gelsinger, nun der Chief Executive Office (CEO) des Chipgiganten, weckt große Hoffnungen darin, dass der Konzern sich ab sofort weniger mit der Lösung von Business-Aufgaben beschäftigt und sich vielmehr wieder als Technologieführer versteht. Ingenieure und weniger BWL-Absolventen sollten das Ruder in die Hand nehmen – so die einhellige Meinung.

In der kommenden Woche könnte Intel eine Vorschau auf diese neue Ausrichtung geben. Unter dem Motto "Engineering the Future" soll Pat Gelsinger einen Ausblick auf die Zukunft des Konzerns geben.

"Join Intel CEO Pat Gelsinger for a business update and webcast address on the new era of innovation and technology leadership at Intel."

Am Dienstag, den 23. März um 22:00 Uhr deutscher Zeit soll der Webcast beginnen.

Das Vorschaubild könnte auch gleich ein Hinweis darauf sein, was Thema des Webcast sein wird. Hier zu sehen gibt es einen Wafer, der mit Ice-Lake-SP-Chip belichtet ist. Aber wohl nicht nur die Neuvorstellungen in naher Zukunft dürfte Thema sein, sondern vor allem auch ein langfristiger Ausblick auf die Neuausrichtung des Unternehmens.