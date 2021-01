Intels CEO Bob Swan tritt zurück

Wie CNBC berichtet, wird Intels CEO Bob Swan zum 15. Februar von seinem Posten als Chief Executive Office (CEO) bei Intel zurücktreten. Er wurde erst im Januar 2019 Nachfolger von Brian Krzanich. Der aktuelle CEO von VMWare, Pat Gelsinger, soll seinen Posten übernehmen. Gelsinger war bereits als CTO und Senior Vize-Präsident sowie Manager der Digital Enterprise Group bei Intel tätig. Im September 2009 verließ Pat Gelsinger das Unternehmen.

Swan war zuletzt in die Kritik geraten, da es auch in der Fertigung in 7 nm zu Verzögerungen gekommen ist. Investoren forderten schon den Verkauf der eigenen Fabriken und weitere Maßnahmen, wie etwa das Outsourcing weiter Bereiche der Fertigung. In einem seiner letzten Interviews wies Swan diese Forderungen aber zurück und stellte allenfalls eine Lizenzfertigung in den eigenen Fabriken in den Raum.

Die Rufe nach einem CEO mit einem technischen Hintergrund wurden immer lauter. Sollte Pat Gelsinger tatsächlich neuer CEO werden, würde er zumindest dieses Anforderungsprofil erfüllen.

Bisher gibt es noch keine offizielle Stellungnahme seitens Intel.

Update:

Inzwischen hat Intel den Weggang von Bob Swan bestätigt. Am 15. Februar wird Pat Gelsinger seinen Posten antreten will auch Intels Board of Directors beitreten.

In einem ersten Statement sagte Gelsinger:

"I am thrilled to rejoin and lead Intel forward at this important time for the company, our industry and our nation,” said Gelsinger. “Having begun my career at Intel and learned at the feet of Grove, Noyce and Moore, it’s my privilege and honor to return in this leadership capacity. I have tremendous regard for the company’s rich history and powerful technologies that have created the world’s digital infrastructure. I believe Intel has significant potential to continue to reshape the future of technology and look forward to working with the incredibly talented global Intel team to accelerate innovation and create value for our customers and shareholders."