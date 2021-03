Neuer Rekord: Bitcoin bei über 60.000 US-Dollar

Nachdem die Kryptowährung Bitcoin in jüngster Vergangenheit einen Wert von über 50.000 US-Dollar pro Coin erreicht hat, geht es nach einer Pause wieder weiter steil bergauf. Am vergangenen Samstag konnte mit einem Wechselkurs von 60.400 US-Dollar ein weiterer Meilenstein erreicht werden. Grund hierfür dürfte neben prominenten Anlegern wie Tesla und PayPal auch die steigende Akzeptanz der digitalen Währung sein. Zudem befeuert ein Konjunkturprogramm Investoren aus den Vereinigten Staaten von Amerika in Bitcoins zu investieren.

Auch wenn unter anderem PayPal angekündigt hat, in Zukunft als Krypto-Handelsbörse zu fungieren, handelt es sich bei Bitcoin weiterhin um ein sehr riskantes Investment. Die Währung steigt aktuell zwar stark an, allerdings kann sich das Blatt jederzeit wenden. Starke Kursschwankungen gehören bislang zum Alltag und zeigen deutlich, dass die Währung auch im Jahr 2021 keinesfalls als stabil bezeichnet werden kann.

Solange sich die Kryptowährung nicht stabilisiert, dürfte der Otto-Normal-Verbraucher Bitcoins äußerst skeptisch gegenüberstehen – zumindest als konventionelle Bezahlmethode. Dies gilt ebenfalls für andere digitale Währungen. Zwar verzeichnen diese nicht solch massive Kursbewegungen, allerdings ist auch hier ein ständiges Auf und Ab zu erkennen. Gerade für Kleinanleger kann dies schnell zum Problem werden.

Des Weiteren gilt es bei einer steigenden Verbreitung die Sicherheit der digitalen Wallets zu gewährleisten. In der Vergangenheit ist es Kriminellen bereits mehrfach gelungen Kryptobörsen zu hacken und Coins zu erbeuten. Aber auch von einem 51%-Angriff ist immer wieder die Rede. Zwar dürften hierfür nur die wenigsten Ganoven die entsprechende Rechenleistung besitzen, allerdings wären Staaten in der Lage, eine solch eine Attacke zu bewerkstelligen.

Aber auch der immense Stromverbrauch, der durch das Mining der digitalen Währung entsteht, sollte keinesfalls unterschätzt werden. Mit dem Ansteigen des Kurses schnellt auch die Zahl der aktiven Miner wieder nach oben. Dies liegt auch an der Kopplung der weiteren digitalen Währungen an den Bitcoin. Was vor einigen Monaten aus wirtschaftlicher Sicht kaum rentabel war, ist nun wieder ein gutes Geschäft.