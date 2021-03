Weitere Millionen US-Dollar für SpaceX

Elon Musks Weltraumunternehmen SpaceX hat jetzt den Zuschlag für zwei Aufklärungsmissionen des Pentagons erhalten. Der mit 160 US-Millionen datierte Vertrag beinhaltet die Lieferung zweier Satelliten in die Erdumlaufbahn. Dies soll bis Ende des Jahres 2023 erfolgen. Hierfür kommt die von SpaceX entwickelte Rakete Falcon 9 zum Einsatz.

Neben SpaceX vergab das US-amerikanische Pentagon zwei weitere Missionen an die United Launch Alliance (ULA). Hier sollen ebenfalls Militärsatelliten in die Umlaufbahn des Planeten Erde katapultiert werden. Dies lässt sich die ULA jedoch 223 Millionen US-Dollar kosten. Mit der Vulcan Centaur ist bereits ein entsprechendes Gefährt für den Auftrag auserkoren. Knackpunkt ist jedoch, dass die ULA erst gegen Ende des Jahres mit einem ersten Testflug rechnet. Somit bleibt zunächst abzuwarten, ob der Vertrag mit dem Pentagon tatsächlich so umgesetzt werden kann.

Musk beabsichtigt mit SpaceX die Raumfahrt erschwinglich zu machen. Mit der Wiederverwertung von kostspieligen Bauteilen einer Rakete ist es dem Unternehmen bereits gelungen, die Kosten deutlich zu reduzieren. Somit ist es nicht verwunderlich, dass SpaceX im Gegensatz zur ULA eine ähnliche Mission wesentlich günstiger durchführen kann. Dass dies jedoch zunächst eine Vielzahl von Testversuchen erfordert, zeigt sich unter anderem in dem YouTube-Video “How Not to Land an Orbital Rocket Booster”.

SpaceX begann im September 2013 mit einem ersten Test, um einen Raketenantrieb nach dem Start wieder sicher auf der Erde zu landen. Im April 2016 war es dann das erste Mal so weit und dem Weltraumunternehmen gelang erstmals eine erfolgreiche Landung auf einem Drohnenschiff. Die zahlreichen erfolglosen Versuche wurden im genannten Video äußert amüsant zusammengefasst und mit passender Musik untermalt.

Aktuell versucht man bei SpaceX das Starship SN10 wieder sicher auf festen Boden zurückzubringen. Bislang gelang dies jedoch noch nicht. Der letzte Versuch endete zwar in einer erfolgreichen Landung, allerdings fing das Raumschiff kurze Zeit später Feuer und explodierte.