Apples Hardware-Chef übernimmt neues Projekt

Wie Apple jetzt via Pressemitteilung bekannt gegeben hat, tritt Dan Riccio als Senior Vice President of Hardware Engineering beim iPhone-Konzern zurück. Allerdings verlässt Riccio nicht das Unternehmen, sondern bekleidet von nun an eine nicht näher genannte "neue Rolle eines neuen Projektes". Somit bleibt der ehemalige President of Hardware Engineering weiterhin direkt Tim Cook unterstellt. Ob es sich bei der neuen Stelle um eine Führungsposition bei Apples Elektroauto-Projekt handelt, ist bis dato nicht bekannt. Damit Apples Hardware-Abteilung nicht führungslos bleibt, übernimmt von nun an John Ternus besagte Abteilung und tritt in die Fußstapfen von Riccio.

Dan Riccio ist bereits seit dem Jahr 1998 bei Apple beschäftigt und war zu Beginn seiner Karriere zunächst als Produktdesigner tätig. Im Jahr 2012 wechselte er jedoch in den Hardwarebereich von Apple und war unter anderem verantwortlich für die Entwicklung des iPhones 12. Aufgrund seines Bachelor of Science in Mechanical Engineering wäre es zudem möglich, dass Riccio in Zukunft in Apples AR-Division eine entscheidende Rolle spielen wird.

Wie für das kalifornische Unternehmen üblich hüllt man sich derzeit in Schweigen und macht keine Angaben zu kommenden Produkten. Allerdings bestätigte der südkoreanische Automobilhersteller Hyundai in jüngster Vergangenheit, dass man sich derzeit in Gesprächen mit Apple befindet. Somit scheint der Smartphone-Hersteller weiterhin an seinem Elektroauto festzuhalten und würde dem Projekt mit einer möglichen Versetzung von Riccio wesentlich mehr Bedeutung zuordnen, als zunächst angenommen.

Schenkt man den Aussagen von Hyundai Glauben, so beabsichtigt Apple bereits im Jahr 2027 ein marktreifes Fahrzeug der Öffentlichkeit vorzustellen. Ob dies auch tatsächlich gelingen wird bleibt zunächst abzuwarten. Schaut man sich die Firmengeschichte von Tesla an, dürfte auch die Partnerschaft mit einem erfahrenen Automobilbauer lediglich die abschließende Fertigung des Fahrzeuges beschleunigen. Ein Entwicklungsvorsprung ist hierdurch nicht zu erwarten.