Glenn Hinton: Nehalem-Architekt kehrt zu Intel zurück (Update)

Nachdem Bob Swan als CEO von Intel seinen Hut nehmen musste und nun Pat Gelsinger als langjähriger, ehemaliger Ingenieur und späterer CTO übernommen hat, deutet sich weitere Neuanstellungen an. Glenn Hinton, der Kopf hinter der Entwicklung der Nehalem-Architektur, kehrt nach drei Jahren aus dem Ruhestand ebenfalls zu Intel zurück.

Auf LinkedIn verkündete Hinton:

"After enjoying a real retirement for 3 years I have decided to go back to work at Intel (where I previously worked for 35 years). What would entice me to do something like that? I will be working on an exciting high performance CPU project. Having Pat Gelsinger coming back as CEO also helped me finalize my decision to come back."

In seinem Post kündigt Hinton an, dass er an einem "high performance CPU project" arbeiten wird. Genau wie Gelsinger war auch Hinton mehrere Jahrzehnte für Intel tätig. Nach seinen ersten zehn Jahren bei Intel wurde er 1995 erstmals als Chefentwickler für den Pentium-4-Prozessor bekannter. Zuvor war er einer von drei Lead-Architekten für die P6-Architektur in 1990. Daraus wurden der Pentium Pro, Pentium II und Pentium III. Die P6-Architektur bildet die Basis für die Nehalem-Architektur und die ersten Core-Prozessoren.

Mit Pat Gelsinger an der Spitze und Personal wie Glenn Hinton kehrt Intel also zurück zu den Wurzeln einer erfolgreichen Zeit. Intern und extern wurden die Rufe nach einer neuen Führungsorientierung schon länger immer lauter. Bob Swan ist ein Mann der Zahlen gewesen, ein Unternehmen wie Intel sollte aber wohl eher durch jemanden mit einem technischen Hintergrund geführt werden. Gelsinger als neuer CEO dürfte diese Rolle erfüllen, ob sich nun aber auch die gewollten Ziele umsetzen lassen, hängt wohl auch vom restlichen Führungspersonal ab.

Weitere Veteranen kehren zurück

In den vergangenen Tagen gab es einige weitere Zugänge bei Intel, die größtenteils alte Bekannte sind. Per Pressemitteilung wurde die Rückkehr von Sunil Shenoy als Senior Vice President der Design Engineering Group angekündigt. Shenoy war bereits 33 Jahre für Intel tätig, bevor er das Unternehmen 2014 verlassen hat. Zuletzt war er an der RISC-V-Entwicklung bei SiFive beteiligt.

Intels neuer CEO Pat Gelsinger war zuvor bei VMWare auf diesem Posten tätig. Guido Appenzeller war ebenfalls bei VMWare tätig, zuletzt aber als Chief Product Officer bei Yubico angestellt. Er wird neuer CTO der Data Platforms Group bei Intel.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Intel stellt sich aktuell also ein neues Führungsteam zusammen und konzentriert sich vor allem auf die technische Umsetzung in der Fertigung. Ingenieure sollen nun das Zepter übernehmen und Intel wieder zur alten Stärke führen.