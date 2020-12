Apple soll künftig Hardware und Software im Bundle als Abonnement anbieten

Was bei vielen Software-Anbietern seit Jahren gang und gäbe ist, könnte bald bei Apple Einzug halten: So soll der Konzern aus Kalifornien Analysten zufolge in naher Zukunft ein Abo-Modell anbieten, bei dem Nutzer Hardware und Software im Bundle erhalten. Statt also beispielsweise einen Mac und die zugehörige Schnittsoftware zu kaufen, wäre dann eine monatliche Gebühr fällig. Bereits jetzt bietet Apple ein Hardware-Abonnement an.

Das "iPhone Upgrade Program" bietet Kunden die Möglichkeit, im Rahmen einer monatlichen Zahlung zwischen 35 und 67 US-Dollar stets das neueste iPhone-Modell zu besitzen. Zahlt man 24 Monate, ohne ein Upgrade durchzuführen, so geht das iPhone in den eigenen Besitz über und das Abo läuft aus.

Der Analyse von Loup Ventures zufolge wären sowohl Apples Marktpositionierung, als auch aktuelle Industrie-Trends und die etablierte Infrastruktur gute Voraussetzungen, um einen umfassenderen Abo-Dienst anzubieten. So sollen künftig neben iPhones auch iPads, Apple Watches und sogar Macs für eine monatliche Rate abonniert werden können.

Die Forscher sprechen dabei von einem 360°-Bundle, welches Nutzern die Nutzung beliebiger Geräte und Services mit einer einzelnen monatlichen Zahlung erlauben würde. Durch das Abo-Modell würden Kunden animiert, deutlich häufiger als bisher zu upgraden, was den Umsatz kräftig ankurbeln würde. Des Weiteren gehen die Forscher davon aus, dass es Konkurrenten von Apple schwer fallen dürfte ein ähnliches Modell mit attraktiven Preisen anzubieten. Grund sei unter anderem die vergleichsweise geringe Wertstabilität von Android-Geräten am Markt. Des W

eiteren bieten Unternehmen wie Samsung wenige Services an, die Nutzer zu einem Abonnement verleiten könnten. Im Gegensatz zu Apple, dessen Software bei vielen iOS- und Mac-Nutzern sehr beliebt ist.