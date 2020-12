Milliarden-Übernahme geplant: Taiwaner interessieren sich für deutsches Unternehmen

Wie sich jetzt herausgestellt hat, plant der taiwanesische Produzent GlobalWafers das deutsche Unternehmen Soltronic zu übernehmen. Aktuell ist davon auszugehen, dass sich der Kaufpreis bei rund 125 Euro pro Aktie einpendeln wird. Dies würde einer Kaufsumme von knapp 3,75 Milliarden Euro entsprechen. Weltweit beschäftigt Soltronic derzeit circa 3.600 Mitarbeiter. Der Hauptteil mit 2.000 Angestellten findet sich allerdings in Deutschland. Diese verteilen sich auf die Standorte München, Burghausen und Freiberg. Außerdem unterhält das Unternehmen Niederlassungen in China, Singapur, Taiwan, Südkorea und Japan. Zudem findet sich Soltronic in den Vereinigten Staaten von Amerika wieder. Großaktionär Wacker Chemie zeigte sich bereits begeistert von der geplanten Übernahme. Mit rund 30 % an Anteilen kann sich das Unternehmen auf erhebliche Einnahmen aus dem Verkauf freuen.

Im vergangenen Jahr erwirtschaftete Soltronic einen Umsatz von 1,27 Milliarden Euro. Der Gewinn betrug insgesamt 401 Millionen Euro. Im Vergleich hierzu lag der Umsatz von GlobalWafers im Jahr 2019 bei knapp 1,64 Milliarden Euro. Der Gewinn belief sich auf 681 Millionen Euro. Womit sich eine Übernahme für den taiwanischen Produzenten durchaus lohnen und sich schon im kommenden Jahr beim Umsatz bemerkbar machen könnte. Auch alle Börsenanleger dürften sich über die Nachricht freuen. Bereits seit dem Start der Verhandlungen hat die Soltronic-Aktie reichlich zugelegt. Hier konnte ein Anstieg von satten 50 % verzeichnet werden.

Wann die Übernahme genau erfolgen oder ob der Deal doch noch platzen wird bleibt abzuwarten. Aktuell sieht es jedoch so aus, als würden die Parteien in nicht allzu ferner Zukunft auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Spätestens Anfang des nächsten Jahres ist mit der Bekanntgabe der Übernahme zu rechnen.