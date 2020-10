Mit dem heutigen Startschuss zum Amazon Prime Day hat die Schlacht der Einzelhändler um den günstigsten Preis für das Jahr 2020 begonnen. Bereits im Vorfeld hat der Versandriese mit einer Gutscheinaktion wieder ordentlich die Werbetrommel gerührt, um seinen Schnäppchentag anzukündigen. Allerdings kommen lediglich Prime-Mitglieder in den Genuss der vergünstigten Produkte von Amazon. Genau hier versucht jetzt die Elektronikkette Saturn anzusetzen. Mit der Aktion "Vergleichen zwecklos" reduziert der Einzelhändler alle vergleichbaren Preise in seinem Onlineshop. Dabei lassen sich auch Produkte finden, die günstiger angeboten werden, als dies bei Amazon der Fall ist. Sollte zudem ein Produkt am Prime Day im Saturn-Onlineshop mehr kosten, gibt es eine entsprechende Preisgarantie. Der einzige Haken an der Sache: Sobald entsprechendes Produkt bei Amazon ausverkauft ist, ist die Reduzierung auch bei Saturn hinfällig.

Somit dürften Nutzer, die nicht über einen Prime-Account verfügen, ebenfalls von den Amazon-Angeboten Gebrauch machen können. Allerdings lediglich von Produkten, die der Einzelhändler Saturn auch in seinem Sortiment führt. Babywindeln oder Waschmittel werden trotz Rabattaktion sicherlich nicht im Saturn-Onlineshop zu finden sein.

Die ganze Aktion läuft noch bis zum 14. Oktober 2020 und kann über eine entsprechende Landingpage aufgerufen werden. Hier findet sich eine Vielzahl von Produkten aus den Kategorien Smartphones & Wearables, Haushalt & Bad, Computer & Büro, TV & Sound, Foto & Freizeit sowie Entertainment. Teilweise wurden bis zu 50 Artikel pro Kategorie reduziert.

Wer aktuell noch auf der Suche nach einem neuen Elektrogerät ist, sollte vorher unbedingt in beiden Shops nachschauen und das günstigere Angebot wählen. Allerdings ist der Versand im Saturn-Onlineshop erst ab einem Bestellwert von 59 Euro gratis. Amazon-Prime-Mitglieder zahlen grundsätzlich keine Versandkosten.