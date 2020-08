Elon Musk verspricht Präsentation eines funktionierenden Neuralink-Geräts am Freitag

Elon Musk kündigte an, dass seine geheimnisvolle Firma Neuralink schon an diesem Freitag um 00:00 Uhr deutsche Zeit ein funktionierendes Gerät vorstellen will. Es handelt sich wohl um ein Hirn-Computer-Interface, bzw. um einem Gerät zur Gedankensteuerung.

Musk äußerte sich bereits in der Vergangenheit in zahlreichen Interviews wiederholt mit dem Appell, dass entsprechende Geräte nötig seien, damit die Menschheit nicht von der sich rasant entwickelnden künstlichen Intelligenz abhängen lassen würde. Dabei sollen die Implantate unsere Gehirn-Leistung verbessern.

Momentan verfolgt Musk mit Neuralink jedoch ein simpleres Ziel: Die Entwicklung eines Implantats, das es dem Träger ermöglicht, Smartphones oder Computer nur mit den eigenen Gedanken zu steuern. Musk kündigte das Fortschritts-Update bereits im Juli an, doch erst jetzt nannte er Details. So soll unter anderem ein Roboter vorgestellt werden, der in der Lage sei, die Technologie ins menschliche Gehirn zu bringen. Eine Demonstration von "Firing in real-time" soll es ebenfalls geben, auch wenn noch nicht ganz ersichtlich ist, was Musk hiermit meint.

Selbst verglichen mit Musks anderen Projekten wie Tesla und SpaceX scheint Neuralink überaus ambitioniert. Die Firma möchte einen Zugang zum Gehirn durch flexible Elektroden, dünner als ein Haar ermöglichen und nennt diese Technologie Threads. Konventionelle Hirn-Computer-Schnittstellen benutzen in der Regel starre Elektroden, welche Schaden am Gehirn verursachen können. Die Integration von flexiblen Elektroden könnte eine weitaus herausfordernde Aufgabe sein; daher auch die Konzentration auf die Entwicklung von Robotern, die diese überaus präzisen Vorgänge durchführen können.

Das Endziel liegt darin, die Operation so einfach und elegant, wie eine LASIK-OP durchzuführen. Bei dieser Methode zur Korrektur von Augenfehlsichtigkeit wird mithilfe eines Lasers die Hornhaut bearbeitet. Der Eingriff dauert nur wenige Sekunden und kann ohne Betäubung durchgeführt werden – genau das, was sich Musk wünscht.

Viele Wissenschaftler Begrüßen Musks großes Engagement in diesem Bereich, da dieser große Hoffnung für Menschen birgt, welche durch Störungen im Gehirn oder Verletzungen an der Wirbelsäule teilweise oder vollständig gelähmt sind. Für sie könnte ein Durchbruch das Leben verändern.