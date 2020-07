Microsoft verzeichnet neuen Börsen-Rekord

Zwar scheint Microsoft seine Windows-10-Updates aktuell einfach nicht in den Griff zu kriegen, jedoch gibt es nun positive Nachrichten für den internationalen Hard- und Softwarehersteller. So vermeldete das US-amerikanische Unternehmen einen neuen Rekordwert bei seinen Anteilsscheinen. Insgesamt mussten pro Aktie 203,51 US-Dollar auf den Tisch gelegt werden. Dies entspricht einem Wachstum von satten 28,3 % in den vergangen sechs Monaten. Insgesamt liegt Microsoft bei einem Börsenwert von 1,54 Billionen US-Dollar.

Allerdings freut sich nicht nur Microsoft über ein saftiges Plus an der Börse, auch der Apple-Aktienkurs meldet derzeit ein Allzeithoch. Aktuell lässt sich ein Apple-Anteilsschein für 364,80 US-Dollar erwerben, was aufs Jahr gesehen einem Wachstum von 22,65 % entspricht. Apples Börsenwert beträgt 1,58 Billionen US-Dollar.

Der Onlineversandhändler Amazon schafft es hingegen lediglich auf 1,38 Billionen US-Dollar und muss sich somit geschlagen geben. Allerdings gehört auch Amazon sicherlich nicht zu den Verlierern der Corona-Pandemie. Zwar musste der Versand in einigen Ländern reduziert werden, jedoch sorgte die momentane Krise auch für einen Zuwachs im Onlinehandel. Zudem bleibt aktuell abzuwarten, ob die Entwicklungen weiter anhalten und die sogenannte Einstiegshürde durch die Corona-Pandemie bei vielen Nutzern überwunden werden konnte. Dies hätte zur Folge, dass auch in Zukunft eine Vielzahl von Kunden lieber auf eine Bestellung im Internet setzt, als sich die Produkte im lokalen Einzelhandel zu beschaffen. Bei den Themen Homeoffice und Digitalisierung dürfte der COVID-19-Virus definitiv für Bewegung gesorgt haben.