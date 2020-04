Deutsche Post ist weiterhin an Sonntagszustellungen interessiert

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schließungen im Einzelhandel häufen sich derzeit die Bestellungen bei Onlineshops wie Amazon und Co. Dies hat natürlich ebenfalls Auswirkungen auf die beauftragten Logistikunternehmen. Momentan geht dies sogar so weit, dass die Deutsche Post beabsichtigt, in Zukunft auch sonntags Pakete zuzustellen. Laut Angaben des Betriebschefs Thomas Schneider habe man bereits in Regionen wie Berlin entsprechende Anträge bei den Behörden gestellt. Weitere Bundesländer könnten in Kürze folgen.

Ob das deutsche Unternehmen jedoch für die Sonntagszustellung auch eine entsprechende Genehmigung von den Behörden erhalten wird, bleibt zunächst abzuwarten. Allerdings erhielt die Post in München in der Vergangenheit bereits solch eine Genehmigung. Dennoch war dies bislang lediglich eine einmalige Ausnahme.

Die Paketflut hat momentan alleine bei der Deutschen Post ein Auftragsvolumen von acht Millionen Paketen sowie Päckchen pro Tag erreicht. Im Vergleich liegt der Jahresdurchschnitt des Logistikunternehmens bei 5,2 Millionen Zustellungen am Tag.

Da der Einzelhandel momentan teilweise noch geschlossen ist, geht der Großteil der Sendungen an Privathaushalte. Mit den aktuellen Lockerungen der Corona-Krise öffnen heute bereits die ersten Einzelhändler wieder ihre Pforten. Dies dürfte jedoch nicht zu einem Rückgang der Onlinebestellungen führen. Die Bevölkerung ist weiterhin angehalten sich an die Kontaktsperre zu halten.

Allerdings ist davon auszugehen, dass nun auch der Einzelhandel wieder verstärkt mit Paketen beliefert wird. Dadurch wäre es möglich, dass sich das Auftragsvolumen der Deutschen Post nochmals drastisch erhöht. Somit könnten sich die Engpässe bei dem Logistikunternehmen in Zukunft noch verschlimmern. Was zur Folge haben wird, dass die Post in allen deutschen Bundesländern entsprechende Anträge auf eine Erlaubnis zur Sonntagszustellung einreichen wird.