OCP abgesagt und GDC in den Sommer verschoben

Auf die Absage des Mobile World Congress folgen nun weitere größere Messen und Konferenzen, die entweder gar nicht stattfinden oder verschoben werden. Grund ist die zunehmende Verbreitung von COVID-19 (Coronavirus), denn nun werden auch in den USA vermehr Fälle bekannt.

Wie die Organisation der GDC (Game Developers Conference) nun bekanntgibt, wird die ursprünglich Mitte März geplante Spielemesse in San Francisco zu diesem Zeitpunkt nicht stattfinden und soll in den Sommer verschoben werden. Zuvor hatten schon einige große Publisher und Entwicklerstudios ihre Teilnahme abgesagt.

In den kommenden Wochen will man sich einen möglichen Ausweichtermin im Sommer überlegen. Da die Publisher und Spieleentwickler sicherlich bereits Pläne für Neuankündigungen und Trailer hatten, die auf der GDC erstmalig gezeigt werden sollten, ist eine solche Verschiebung natürlich nur im Hinblick auf das Zusammentreffen der Teilnehmer interessant. Allen geplanten Neuankündigungen wird es vermutlich dennoch im März geben.

Auch das OCP Global Summit (Open Compute Project), welches für Anfang März geplant war, wird aufgrund des Coronavirus nicht stattfinden. Veranstaltungsort wäre hier Santa Clara in Kalifornien, USA, gewesen. Das OCP Global Summit wird in diesem Jahr komplett gestrichen – es gibt also keine Verschiebung. Veranstaltungen, die im Rahmen der Konferenz geplant waren (Future Technology Symposium, OCP SONiC/SAI Pre-Summit Workshop und der Open System Firmware Hack), finden ebenfalls nicht statt.

Neben den beiden im März geplanten Messen wird auch die COOL Chips 23 Konferenz in Tokio abgesagt. Sie sollte Mitte April stattfinden, aber auch Japan hat mit COVID-19 zu kämpfen.

Noch unklar ist, wie NVIDIA mit der GPU Technology Conference umgehen möchte, die ebenfalls im März in San Jose geplant ist. Auch hier treffen mehrere tausend Teilnehmer aus aller Welt zusammen, wenngleich einige Unternehmen ihre Teilnahme bereits abgesagt oder stark eingeschränkt haben – alleine schon weil es Einreisebeschränkungen aus bestimmten Ländern gibt. Mit dem Auftreten erster Fälle in der Bay Area wird sich NVIDIA sicherlich auch in Kürze dazu äußern, ob die GTC stattfinden wird oder nicht.

Wie es mit den Messen, die später im Jahr stattfinden sollen, weitergehen wird, bleibt offen. Anfang Juni soll in Taipei, Taiwan, die diesjährige Computex stattfinden. Auch hier wurden je nach Herkunftsland schon Reisebeschränkungen aufgerufen.

Auch ohne die Messen und dort geplanten Vorstellungen dürften die Zeitpläne der Hersteller bereits gehörig durcheinander gewürfelt worden sein. Die Fertigung, egal ob kompletter Komponenten oder in der Zulieferkette, ist bereits erheblich betroffen. Demnach dürften auch Produktneuvorstellungen in diesem Jahr nach hinten rücken – inklusive solcher, die für die großen Messen geplant sind oder waren.